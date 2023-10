In Brianza c'è già aria di festa: ecco quando apre il grande Villaggio di Natale

In Brianza il Natale arriva prima. Già a metà ottobre. All'AgriBrianza di Concorezzo è tutto pronto per l'inaugurazione del Christmas World Agribrianza, il grande villaggio di Natale che ogni anno richiama tantissimi visitatori. Il taglio del nastro è previsto per sabato prossimo, 14 ottobre. Un villaggio che quest'anno spegne la 30esima candelina. Lo store di prodotti per il giardinaggio, il bricolage e gli animali di Concorezzo anche questa volta lascerà i suoi visitatori a bocca aperta.

All'interno del Christmas World 2023 ci sarà la possibilità di fare una esperienza di guida con la realtà virtuale a bordo della slitta di Babbo Natale. "Dopo la Lapponia e il giro del mondo, quest’anno ti porteremo in… Eh, no, ora è ancora troppo presto per rivelartelo, ma ti garantiamo sarà super divertente e giocoso" annunciano sul sito dell'iniziativa. All’ingresso del Christmas World è atterrata anche la slitta di Babbo Natale e per i visitatori ci sarà la possibilità di cimentarsi con un simulatore di volo e indossare il visore per fare la conoscenza di D.A.S.H., l’aiutante di Babbo Natale che sarà l'accompagnatore del viaggio. L'esperienza è gratis per i bambini sotto i tre anni, l'ingresso per chi indossa il visore è di 3 euro