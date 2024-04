Quando arriverà la M5 a Monza? Lo annuncia il sindaco in consiglio comunale

A che punto è la progettazione per l’arrivo della M5 a Monza? Sarà il sindaco Paolo Pilotto ad aggiornare i consiglieri comunali e i cittadini (che seguiranno il consiglio in aula o da remoto) in merito a un progetto che da anni Monza e i monzesi attendono.

Il primo cittadino ne parlerà all’inizio del consiglio comunale del 6 maggio che si svolgerà in aula consiliare a partire dalle 18.30. Così si evince dalla convocazione dell’assise (pubblicata sul sito del Comune di Monza) dove si annuncia che la seduta del 6 maggio “sarà dedicata alla trattazione dei seguenti oggetti: aggiornamenti del sindaco sul progetto della metropolitana M5; trattazione proposte di iniziativa consiliare dedicata esclusivamente alle mozioni”.

La linea Lilla avrà 7 fermate all’interno della città e treni che passeranno ogni 6 minuti dalle 5.40 alle 24. Il maxi deposito verrà realizzato a Casignolo in uno spazio verde grande come 11 campi da calcio. Sulla tratta del prolungamento M5 i treni faranno 1 milione e 710mila km all’an no, con frequenze previste per Monza ogni 6 minuti, dalle 05:40 a mezzanotte. Parliamo di 28.000 passeggeri al giorno nelle sole ore di punta. Gli utenti previsti sono di Monza, Cinisello e Sesto San Giovanni, ma anche dei comuni di Muggiò, Lissone, Vedano, Biassono e – in parte – Desio e Seregno. Per ogni anno di esercizio, è calcolata una riduzione di 25 milioni di spostamenti in auto. Nel complesso, la M5 sino al nord di Monza consentirà una riduzione significativa di biossidi, anidride carbonica e polveri fini, con un risparmio energetico pari a: meno 15.000 tonnellate equivalenti di petrolio ogni anno.