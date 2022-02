Gatto Panceri torna sul palcoscenico della "sua" Concorezzo (ma non sarà solo)

Serata di grande musica al cineteatro San Luigi di Concorezzo. Il 17 marzo, alle 21, salirà sul palco Gatto Panceri. Il cantautore concorezzese si esibirà nella sua città, alla quale è molto legato. Proporrà al suo pubblico una decina di canzoni del suo repertorio, alcune delle quali sono state composte proprio a Concorezzo.

Ma il noto artista, amato in tutta Italia, non sarà solo. Sarà affiancato da una giovane band - gli ULULA&LaForesta - che ha sede proprio a Concorezzo e che per l'occasione presenterà alcuni brani dell'ultimo album.

“E’ con grande piacere che ho accolto l’invito dell’amministrazione comunale a esibirmi a Concorezzo - dichiara Gatto Panceri -. Si tratta di un ritorno alle origini, dove tutto è partito. Ho ancora negli occhi l’esperienza del 2013 con la mia band quando in Villa Zoia mi sono esibito davanti a una grande folla di concorezzesi. Ora, a distanza di nove anni, di cui due di pandemia, tornare nella mia città assume un significato nuovo, emozionante e commovente. E’ un ripartire da dove tutto è nato, è un modo per guardare al futuro con fiducia e con una prospettiva nuova. Ora torno da solo con la chitarra. Un grazie all’amministrazione comunale per avere voluto riconoscere il mio percorso artistico e per avermi chiesto di dare simbolicamente il via a nuova ripartenza culturale della città”.

Il nome di Gatto Panceri è riconosciuto a livello nazionale (ma non solo) dalla critica e dal pubblico. Tra i suoi brani più importanti "Vivo per lei" (45 milioni di copie vendute nel mondo) interpretata dalle voci di Andrea Bocelli e di Giorgia (per la quale ha scritto anche “C'è da fare", “riguarda noi“ e altri 7 brani portati al successo nel tempo dalla cantante romana). Ha composto canzoni anche per Gianni Morandi, Fausto Leali, Mietta, Sirya, Paolo Meneguzzi, Luisa Corna, Dolcenera, Massimo Ranieri, Raffaella Carrà, Mina, Marco Mengoni e molti altri. Per Andrea Bocelli ha scritto anche il brano “Sempre sempre“ contenuto nel pluripremiato album “Romanza“ .

Emozione grande anche in casa ULULA&LaForesta. "Esibirci a Concorezzo rappresenta sicuramente un bel momento per noi - commenta la giovane band -. Siamo sei musicisti provenienti da regioni d'Italia differenti: il nostro progetto ha più case e Concorezzo è una di queste, ci siamo profondamente legati, la nostra tana è proprio a qualche metro dal teatro. Siamo felicissimi di tornare a suonare, di farlo in presenza e di farlo in un Teatro, soprattutto accanto a un artista del calibro di Gatto Panceri”.

L'ingresso è libero (offerto dall'amministrazione) ma per accedere bisogna prenotarsi.