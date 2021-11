Screening gratuito del tumore al collo: ecco dove e quando

Appuntamento con la prevenzione. Ma anche un'occasione per trovare risposte a dubbi e domande. L'appuntamento è per il 23 novembre con lo screening gratuito in occasione della Giornata per la prevenzione del tumore al collo.

L’appuntamento è dalle 9 alle 12 all'ambulatorio di Otorinolaringoiatria (primo piano Palazzina Accoglienza, stanze 124 e 125). Non è necessaria la prenotazione, l'accesso è diretto (con green pass).

L'iniziativa è stata promossa dalla Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico Facciale.

"È un momento importante per questo tipo di prevenzione: l’Ospedale San Gerardo, centro di riferimento nella diagnosi e nel trattamento di queste patologie oncologiche, mette a disposizione degli utenti a titolo gratuito uno screening specialistico per sensibilizzare la popolazione sui tumori del collo”, commenta il professor Werner Garavello, direttore dell’Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria.