In diretta tv i funerali di Piero Angela

I funerali di Piero Angela si svolgeranno domani, 16 agosto, in Campidoglio. Chi vorrà potrà seguire la diretta del funerale laico su Rai 1 dalle 11:15 alle 12:30. Per la giornata di domani sono in programma funerali laici come da volontà di Angela. "Non mi sono mai dichiarato né ateo, né agnostico, né credente - dichiarò in un'intervista - Io la penso come la penso. Sono un uomo di scienza e non mi posso esprimere riguardo a Dio”.

Sono stati moltissimi i i messaggi di cordoglio scritti da politici e personaggi famosi, uno su tutti il presidente Mattarella. "Provo grande dolore per la morte di Piero Angela, intellettuale raffinato, giornalista e scrittore che ha segnato in misura indimenticabile la storia della televisione in Italia, avvicinando fasce sempre più ampie di pubblico al mondo della cultura e della scienza, promuovendone la diffusione in modo autorevole e coinvolgente" ha dichiarato il presidente. Il ricordo di Mattarella si conclude con un pensiero rivolto alla famiglia in cui sottolinea quanto Angela sia stato importante per la Repubblica: "Esprimo le mie condoglianze più sentite e la mia vicinanza alla sua famiglia, sottolineando che scompare un grande italiano cui la Repubblica è riconoscente". Nel 2021 Mattarella aveva nominato Angela Cavaliere della Gran Croce.