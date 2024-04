La fermata Monza Est è sempre più vicina: ecco quando arriverà il primo treno

La fermata Monza Est procede speditamente. Dopo lo scalo di via Arosio e la fermata di Monza Sobborghi, Monza avrà anche la fermata Monza Est. Ad annunciarlo, durante la consulta del quartiere Libertà, è stata l’assessore Giada Turato che ha fatto il punto della situazione sul progetto e sulle prossime tappe burocratiche. Nei giorni scorsi Rfi ha inviato una lettera al Comune di Monza confermando il via libera e l’avanzamento delle fasi tecniche che porteranno quindi alla realizzazione di quella fermata che da anni i residenti del quartiere chiedono.

“L'opera è confermata da Rfi come strategica - ha precisato Turato sulla sua pagina Facebook - stiamo lavorando per firmare quanto prima la nuova convenzione che recepisce il nuovo finanziamento di 5 milioni di euro stanziato a dicembre 2023, per poi avviare la progettazione di fattibilità e procedere al successivo affidamento dell'appalto integrato. L'attivazione dell'hub multimodale di Monza Est è un'azione del nuovo PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) di Monza che rientra nell'obiettivo di una città più accessibile e inclusiva e intendiamo portare a termine questo traguardo”.

Alla fine del 2023 l’annuncio: la fermata sarebbe stata realizzata. "Il progetto ha un valore di 6,5 milioni di euro e prevede la realizzazione di una banchina per la fermata dei treni della linea S7 Monza-Molteno-Lecco. “Un'opera fondamentale - aveva spiegato l’assessore regionale alle Infreastrutture Claudia Maria Terzi - perché, con il passaggio del treno 'Besanino', i pendolari potranno spostarsi rapidamente a Milano senza dover raggiungere la stazione centrale di Monza". L'attivazione della fermata, per cui Regione Lombardia aveva stanziato 4 milioni di euro, è prevista nella seconda metà del 2027.

Una fermata che, però, non piace a tutti. Nelle scorse settimane a salire sulle barricate era stata Gaia Carretta, candidato sindaco della lista civica Io Scelgo Villasanta, per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Carretta – a nome di tutta la sua lista – aveva ribadito la necessità di non realizzare la fermata monzese, ma di spostare quei 5 milioni di euro per il potenziamento della vicina fermata Villasanta Parco. Io scelgo Villasanta ha attivato una raccolta firme.

“Io Scelgo Villasanta ha chiesto che questi finanziamenti per realizzare la fermata del S7 Besanino Monza Parco Est siano dirottati su Villasanta - si legge nella petizione -. Questa petizione vale per tutti i fruitori del Besanino (Buttafava, Macherio, Triuggio, Canonica, Carate, Calò, Villa Raverio, Besana, Renate, Cassano, Nibionno, Bulciago, Costa Masnaga, Molteno) e anche per coloro che arrivano dai comuni limitrofi a Villasanta e che usano l'S7 abitualmente, come ad esempio coloro che vivono a Concorezzo". Io scelgo Villasanta ritiene che quella che potrebbe diventare la terza stazione monzese (dopo centrale e Monza Sobborghi) non serva: “Allunga la percorrenza del treno - ha spiegato Carretta - Una fermata in più significa un’ulteriore sosta di 6 minuti all’andata e di 6 minuti al ritorno ogni giorno per i pendolari che la utilizzeranno. Che si aggiungono ai consueti ritardi quotidiani”.