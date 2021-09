Stanno per arrivare: quando vedere le Frecce Tricolori attraversare i cieli brianzoli

Frecce Tricolori sopra i cieli di Monza. Sarà un fine settimana di festa e sport internazionale, quello di sabato 11 e domenica 12 settembre, in Lombardia: merito del Gran Premio di Formula Uno.

L'Aeronautica Militare omaggerà così la gara che si correra sull'Autodromo di Monza. Per questo prima della partenza della competizione, prevista per domenica 12 settembre alle 15, i nove velivoli MB-339PAN delle Frecce Tricolori sorvoleranno la griglia di partenza e il tricolore della Pattuglia Acrobatica Nazionale sarà steso sulle ultime note dell’Inno di Mameli.

Da dove partono le Frecce Tricolori prima di arriva a Monza?

Le Frecce Tricolore che sorvolano la griglia di partenza del Gp di Monza partono dall'aeroporto militare di Ghedi nel Bresciano. Da là impiegano pochi minuti - circa 5 - per arrivare in un punto a Sud del circuito, tra il Milanese e il Monzese, a circa 8 chilometri dall'autodromo. Da là iniziano le manovre d'avvicinamento fino ad arrivare sulla pista sulla quale solitamente si fanno due passaggi. Il tutto a una velocità che oscilla tra i 450 km/h e i 700 km/h, per lasciare tutti a bocca aperta: come sicuramente accadrà di nuovo domenica 12.

Si tratta di un appuntamento tradizionale per l’Aeronautica Militare e un atteso appuntamento nel calendario delle Frecce Tricolori che il prossimo 18 e 19 settembre celebreranno presso la base aerea di Rivolto, sede storica della Pattuglia Acrobatica Nazionale, il loro 60° anniversario. Velocità, innovazione, tecnologia, motori e spirito di squadra accomunano da sempre i reparti di Volo dell’Aeronautica Militare e le scuderie della Formula Uno.