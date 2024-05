Quando a Monza si potrà salire su un treno della metropolitana

Quando si potrà viaggiare a bordo dei treni della metropolitana a Monza? Quale sarà la data, ipotetica, in cui i monzesi, per recarsi a scuola o al lavoro, potranno salire su una carrozza della M5 e arrivare, senza traffico e imbottigliamenti in tangenziale, a Milano?

Sicuramente non prima del 2030 perchè quella è la data prevista al momento per la conclusione dei lavori a cui seguirà dopo il collaudo la messa in esercizio. A fare il punto sui tempi e sullo stato dell'iter dei progetti di prolungamento delle linee della metropolitana M1 e M5 fino a Monza giovedì in Commissione Territorio al Pirellone si sono tenute due audizioni su richiesta del gruppo Lombardia Migliore e del gruppo Movimento5Stelle che insieme al sindaco di Monza Paolo Pilotto hanno visto anche la partecipazione della Direzione Infrastrutture del Comune di Milano e i vertici di Metropolitana Milanese spa.

I tempi della M1 e M5 a Monza

Secondo quanto ricostruito durante l'incontro, la firma dell’accordo di programma per il prolungamento della M1 risale al febbraio 2001 - 23 anni fa - mentre quella per il prolungamento della M5 fino all’Ospedale San Gerardo è dell’ottobre 2016. Due prolungamenti distinti: il primo con capolinea Bettola, al confine con il capoluogo brianzolo e il secondo con un tracciato tutto monzese e sette fermate urbane che oltre ad assicurare un collegamento con la città di Milano permetterà ai monzesi e ai brianzoli di spostarsi entro i confini comunali.

"Per quanto riguarda M5 entro dicembre 2024 saranno completati gli aggiornamenti progettuali e quelli relativi al piano finanziario dell’opera. Nel corso del 2025 si procederà ad esperire le gare d’appalto e presumibilmente i lavori potranno iniziare nel 2026 per concludersi non prima del 2030" spiegano dalla struttura stampa del Consiglio Regionale della Lombardia, per fare il punto sulla riunione.

Due anni fa invece il fallimento dell'impresa che gestiva i lavori per il prolungamento M1 da Sesto FS a Monza ha causato lo stop del cantiere. Sarà necessario indire una nuova gara ma a seguito dell’aumento dei costi serviranno 38 milioni milioni in più: 21 sono stati messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture, ne mancano all’appello altri 17. "Una volta completata la copertura finanziaria sarà possibile indire la gara per l’esecuzione delle opere che dureranno circa 4 anni".