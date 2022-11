Quando aprirà a Monza Pizzaut

"Quando ho firmato il contratto ho trattenuto il fiato: è stato affidato l'incarico per ristrutturare ed arredare il nuovo PizzAut di Monza". Così pochi giorni fa scriveva sui social Nico Acampora, il papà muggiorese creatore del progetto PizzAut la prima pizzeria in Italia gestita da persone autistiche.

Poi si è sbilanciato. "Se non ci saranno intoppi la pizzeria monzese verrà inaugurata il 2 aprile 2023 - ha proseguito -. Una data non scelta a caso: in quel giorno infatti si celebra la Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. I nostri giovani, per quel giorno, non hanno bisogno di palazzi e di monumenti illuminati di blu, hanno bisogno di fatti concreti". Da PizzAut nulla è casuale. Anche l'inaugurazione della pizzeria di Cassina de' Pecchi, nel milanese, era stata fissata in un giorno speciale: l'1 maggio del 2021 il giorno della festa dei lavoratori. Perché, come ricorda Acampora "l'autonomia dei ragazzi e la loro dignità passa proprio dalla possibilità di poter lavorare".

Il nuovo locale di PizzAut di Monza sarà qualcosa di grandioso: realizzato all'interno dell'Energy Spring Park di viale Campania (ex area industriale Philips e recentemente salita alla ribalta delle cronache per essere stato per un anno uno dei maggiori hub vaccinali della Lombardia) il locale si estenderà su 1.200 mq. "Dove potremo far lavorare altri 25 ragazzi autistici, dando loro dignità, competenze e speranza di un futuro migliore - ricorda Acampora -. Un ristorante di 1200 mq dove faremo Aut Academy, un'accademia formativa dove poter formare altri ragazzi autistici al mondo della ristorazione in una cucina ampia oltre 200 mq. Un ristorante di 1200 mq dove costruiremo 2 alloggi come palestra di autonomie per i ragazzi, dove potranno sperimentare la vita autonoma".

Ma per realizzare questo grande progetto nei tempi previsti da Acampora e dai suoi ragazzi c'è bisogno dell'aiuto di tutti: le aziende che vogliono sostenere la pizzeria dove viene sfornata la pizza più buona della galassia conosciuta possono inviare un'email a direzione@pizzaut.it; i privati che desiderano fare una donazione possono andare sul sito www.pizzaut.it.