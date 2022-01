"Ci sono i soldi e il progetto, ma manca il cantiere: che fine ha fatto la M5 a Monza?"

Nel 2018 sembrava ormai fatto. C'erano i progetti e persino i fondi. Ma poi del cantiere della M5 a Monza non si è più parlato. L'emergenza sanitaria, inoltre, ha ulteriormente rallentato l'avvio dei lavori di un’infrastruttura che da tempo i cittadini (non solo monzesi) attendono.

A sollevare nuovamente l'attenzione sul progetto che non è ancora partito è l'associazione HQMonza. "La realizzazione della M5 lilla da Bignami al nord di Monza è al palo, con un ritardo inspiegabile, e sui tempi non si sa nulla - spiegano in un comunicato stampa -. Parliamo di un progetto che dispone di 1 miliardo e 250 milioni di euro già stanziati da Stato, Regione e Comuni, una linea di trasporto pubblico urgente e indispensabile, anche per ragioni ambientali e di qualità della vita".

Secondo il cronoprogramma la M5 a Monza doveva essere pronta per il 2026, giusto in tempo per le Olimpiadi invernali. Si parlava entro il novembre 2021 il via libera al progetto definitivo con approvazione della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e la validazione del PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale). A gennaio di quest'anno ci sarebbe stata la gara d'appalto e poi al via i lavori. All'epoca si diceva che il progetto avrebbe usufruito di una corsia preferenziale per accelerare l'iter burocratico.

Ma il cronoprogramma è rimasto fermo al palo, esattamente ad ormai quattro anni fa, al progetto preliminare datato 2018. Impossibile il taglio del nastro per le Olimpiadi del 2026: il cantiere dura 5 anni, ma prima c'è tutta la fase preliminare che è ancora ferma.

"Se insistete, qualche addetto ai lavori più disponibile risponde in via ufficiosa che la 'colpa' è dei Comuni, che hanno chiesto variazioni al progetto preliminare - riferisce l'associazione HQMonza - Come Monza, che ha domandato modifiche al deposito treni previsto in zona Bettola e alla stazione terminale polo istituzionale, vicino alla sede della Provincia e della Questura. Danno a intendere che i Comuni avrebbero 'pretese', quando in realtà si tratta di rimediare ad errori e incongruenze del progetto preliminare, non certo di ottenere chissà quali vantaggi o migliorie".

Isabella Tavazzi, portavoce dell'associazione, chiede urgenti chiarimenti e trasparenza. "In questi giorni viene data grande evidenza ad altri progetti ancora in fase preliminare, come il prolungamento della M2 sino a Vimercate, quello della M1 sino a Baggio, quello della M4 sino a Segrate. Tutti utili e tutti essenziali, siamo i primi a dirlo. Ma in questo modo, bisogna saperlo, stanno solo aumentando il fumo a danno della sostanza, se persino un progetto del 2018 interamente finanziato, quello della M5 sino al nord di Monza, resta sospeso senza soluzione nel limbo fumoso della burocrazia. Piantatela di promettere e di tirare righe colorate sulla carta e concludete piuttosto le cose concrete possibili, veramente i cittadini non ne possono più”.