A dicembre a Monza il mercato in piazza Trento raddoppia: non ci sarà solo il giovedì

A dicembre i venditori ambulanti (non alimentari) che lavorano sulla piazza monzese faranno gli straordinari. Per recuperare il mercato dello scorso 31 agosto che non si è svolto per lasciare spazio alle iniziative organizzate in piazza Trento e Trieste in occasione del Gran Premio di Formula 1, il mercato si svolgerà nelle domeniche del 10 e 17 dicembre. Le bancarelle del settore non alimentare saranno presenti in piazza Trento dalle 10 alle 18.

Inoltre nelle giornata di giovedì 7,14 e 21 dicembre è previsto il prolungamento delle attività di vendita del mercato (sempre settore non alimentare) in piazza Trento e Trieste fino alle 18.