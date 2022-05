Ritornano i voli in mongolfiera sopra la Villa Reale

Ammirare Monza dall'alto, a bordo di una mongolfiera. Se non siete riusciti a vivere questa emozionante esperienza settimana scorsa, nessun problema. Le mongolfiere ritorneranno nei Giardini della Villa Reale a giugno. Il 3, 4 e 5 giugno verrà ripetuto l'evento che ha riscosso un grande successo.

Dalle 18 alle 20.30 (previa prenotazione) sarà possibile vivere l'esperienza dei voli vincolati sulla mongolfiera ad aria calda. Un'esperienza suggestiva: ammirare il Parco, la Reggia e la città dall'alto di una mongolfiera. L'iniziativa sarà abbinata anche alla visita guidata in Villa Reale.

Sono previsti quattro turni: 3 alle 18, e uno alle 18.30.Il biglietto costa 58 euro. Il pacchetto include il volo frenato in mongolfiera e il biglietto per la visita guidata alla Villa Reale di Monza. "Il volo vincolato con mongolfiera ad aria calda - si legge sul sito della Reggia di Monza - consiste nell’ascensione di un aerostato trattenuto a circa 15/20 metri di altezza trattenuto a terra da apposite funi per motivi di sicurezza. Durante l’ascensione non ci si deve sporgere per alcun motivo dal basket (cesta)". Tutti i dettagli sul sito della Reggia.