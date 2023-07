"Ecco quando Monza tornerà alla normalità": il videomessaggio del sindaco

A pochi giorni dai 3 nubifragi che hanno messo Monza in ginocchio e dal concerto del 25 luglio di Bruce Springsteen nel Parco che tanto ha fatto parlare e discutere, il sindaco Paolo Pilotto si rivolge direttamente ai monzesi, affidandosi a un videomessaggio su Facebook.

Una scelta, quella social, che da qualche giorno il primo cittadino ha abbracciato decidendo così di parlare direttamente ai concittadini. “Perché Monza torni alla normalità servono ancora alcune settimane – ha spiegato – mentre la situazione nel Parco è un po’ più complicata e gli interventi di pulizia e di rimozione delle piante e dei rami saranno più lunghi. La zona nord della città, quella per intenderci verso Biassono, è stata più duramente colpita soprattutto dal maltempo che si è abbattuto su Monza lunedì”. E proprio ritornando con la mente a quelle drammatiche ore di una settimana fa, quando la città di Teodolinda già stava facendo la conta dei danni con il nubifragio di venerdì 21 luglio e da lì a poco si sarebbe dovuta inginocchiare ancora a due forti temporali, il sindaco ribadisce la scelta di intervenire sia sul fronte città sia sul fronte Parco, rimandando al mittente le accuse di interventi solo per salvaguardare il concerto. “Nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 luglio – ha proseguito Pilotto – solo nella città di Monza, Parco escluso, sono stati effettuati 250 interventi".

Pilotto ringrazia chi in questa settimana di grande prova ha dato un mano. “Un grazie alla città che ha saputo reagire – prosegue -. Un grazie ai cittadini, alle autorità, ai vigili del fuoco, alla protezione civile, alle forze dell’ordine. Un grazie al prefetto e al questore che mi hanno sempre accompagnato con riflessioni e con consigli utili. So che c’è ancora molto da fare”. Il primo cittadino, nel suo video, ha ripercorso gli interventi effettuati in questi giorni: gli aiuti in primis agli automobilisti per il ripristino della viabilità, gli interventi per i tetti scoperchiati, per gli alberi tagliati di cui molti rami e tronchi devono ancora essere rimossi.

“Adesso le priorità saranno l’eliminazione delle piante tagliate, lo sgombero delle strade dal materiale accumulato, e rendere praticabili quelle zone che ancora non lo sono. In questi giorni abbiamo comunque garantito nei cimiteri i riti di sepoltura seguendo percorsi protetti”, precisa. Pilotto ha anche annunciato “il prelievo di 1 milione di euro dal fondo riserve e rischi per coprire i costi dei primi interventi e per quelli prossimi. Proseguiamo così, seriamente e serenamente, lasciando spazio a osservazioni, miglioramenti e critiche ma in una logica costruttiva”