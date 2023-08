Frecce tricolori su Monza (e non solo) per il Gp 2023: quando vederle e orario del passaggio

Il tricolore più grande del mondo. Anche quest'anno, come da tradizione, i 9 velivoli MB-339PAN della formazione principale delle Frecce tricolori dell'Aeronautica italiana sorvoleranno Monza per il Gran premio di Formula uno. L'appuntamento è per domenica 3 settembre. Il sorvolo, inserito nel calendario ufficiale della "Pan", è previsto attorno alle 15, quando le auto saranno schierate sulla griglia di partenza con in sottofondo l'Inno d'Italia.

A tal proposito gli organizzatori hanno deciso di affidare al celebre gruppo Il Volo il compito di accompagnare tutti i presenti sulle note dell'inno di Mameli. Conosciuto come il gruppo musicale per eccellenza del bel canto italiano il trio, composto dai due tenori Piero Barone e Ignazio Boschetto e dal tenore Gianluca Ginoble, gode di fama internazionale. Ad accompagnare i tre artisti sulle note dell'Inno di Mameli sarà la banda della polizia di Stato. Un momento attesissimo e immancabile nel grande "teatro" del Gran Premio monzese. Che anche quest'anno promette grandi emozioni. Ad anticipare Il Volo nel suggestivo pre - gara sarà invece una danza tricolore sulle note del violino elettrico suonato da Andrea Casta.

E a suggellare l’evento, appunto, l’ormai tradizionale sorvolo delle Frecce tricolori. Lo show sarà ben visibile chiaramente a Monza ma anche dall'hinterland nord di Milano, come spiega anche MilanoToday. E già nelle ore precedenti al Gran premio sarà possibile vedere, e sentire, le Frecce impegnate in voli di ricognizione e prove in vista dello spettacolo di domenica.

Un po' di storia

Sin dalla costituzione dell’Arma Azzurra nel 1923, gli uomini e le donne in azzurro operano quotidianamente al servizio dell'Italia nell’impronta dell’innovazione e della modernità. Il 313° gruppo addestramento acrobatico “Frecce Tricolori” - questa la denominazione ufficiale delle Frecce - è un reparto di volo dell’aeronautica militare che dal 1° marzo 1961, data della sua costituzione a Rivolto, ha il compito di rappresentare le capacità dell’intera forza armata.

La missione assegnata alle Frecce tricolori è infatti quella di dimostrare, agli occhi dell’Italia e del mondo, attraverso le proprie spettacolari acrobazie, i valori fondanti dell’aeronautica militare: professionalità, spirito di squadra, costante impegno e ricerca del miglioramento. Le Frecce, eredi di una lunga e gloriosa tradizione acrobatica del passato, sono oggi un reparto costituito da circa 100 militari, che hanno il compito di rappresentare con il proprio lavoro gli oltre 40mila uomini e donne dell’Aeronautica. Un compito che anche quest'anno, domenica 3 settembre, sarà portato a termine regalando a tutta la Lombardia uno spettacolo da sogno.