Quando apriranno le prenotazioni da PizzAut

Domenica 2 aprile PizzAut aprirà i battenti. Taglio del nastro della pizzeria gestita dai ragazzi autistici alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma per poter gustare quella che i ragazzi di Nico Acampora (il fondatore di PizzAut) ha ribattezzato come “la pizza più buona della galassia conosciuta” bisognerà aspettare ancora alcune settimane.

È lo stesso Acampora a chiedere un po’ di pazienza. “Il 2 aprile inauguriamo - annuncia sui social - ma nei giorni seguenti saremo chiusi. Perché ho bisogno di chiudermi un mese nel ristorante con tutti ragazzi Aut...soprattutto con i ragazzi nuovi; perché abbiamo bisogno di conoscerci meglio; perché abbiamo bisogno di ridere insieme; perché abbiamo bisogno di sbagliare insieme; perché abbiamo bisogno di fare le cose insieme; perché abbiamo bisogno di capire insieme le criticità e le potenzialità”. Ancora qualche settimana di pazienza e poi, come lo stesso Acampora ha annunciato “alla fine del mese di aprile apriremo. Portate ancora un pochino di pazienza...per fare bene ai ragazzi e per fare le cose fatte bene ci vuole un po' di tempo”.

Un locale con 350 posti

PizzAut sorgerà nell'area dell'ex polo vaccinale, nella rinnovata area dell'Energy Spring Park. Dopo quello di Cassina de Pecchi (inaugurato l'1 maggio 2021) adesso è la volta del primo PizzAut in Brianza. In quella Monza che, fin da subito, ha creduto e sostenuto quello che sembrava il sogno irrealizzabile del papà di un bambino autistico. Il sogno di Nico Acampora di rendere automoni i ragazzi autistici attraveso il lavoro.

Il nuovo locale - che sorgerà nell'ex area Philips trasformata durante la pandemia in uno dei più grandi centri vaccinali della Lombardia - si estenderà su una superficie di 1.100 metri quadrati di cui 222 saranno destinati agli spazi cucina, con cucina riservata per la preparazione dei piatti senza glutine. Ci saranno 350 posti a sedere. Oltre ai forni speciali ci saranno tavoli, attrezzature e arredi tutti con caratteristiche studiate per facilitare il lavoro del personale autistico. I soffitti saranno insonorizzati; ci saranno accorgimenti illuminotecnici per evitare che luci possano dare fastidio ai lavoratori. Inoltre tutte le toilette saranno attrezzate per l'accesso alle persone disabili. Il nuovo ristorante fondato da Nico Acampora, una volta a regime, potrà garantire lavoro e occupazione a 25 ragazzi autistici ed a 4 neurotipici. Ci saranno anche 2 alloggi dove i ragazzi potranno sperimentare anche l'esperienza dell'autonomia abitativa.