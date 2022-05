Il grande giorno per i fan di Springsteen: oggi le prevendite per il concerto di Monza

Oggi, martedì 31 maggio, è il grande giorno per i monzesi e i brianzoli appassionati di Bruce Springsteen. Da oggi sarà possibile acquistare in prevendita i biglietti per il grande concerto del 25 luglio 2023 all'Autodromo (area parco della Gerascia). La data monzese sarà preceduta da altre due date italiane: a Ferrara al Parco Urbano Giorgio Bassani il 18 maggio, e a Roma al Circo Massimo il 21 maggio.

"Ricordiamo che, come da normativa vigente, i biglietti sono nominali all’utilizzatore - dichiarano da Barley Arts organizzatori del concerto -. Sarà possibile effettuare un solo cambio nominativo per biglietto a partire dal 18 aprile 2023 (per le date di Ferrara e Roma) e dal 25 giugno 2023 (per la data di Monza) fino alla mattina del giorno del concerto; sin dall’apertura vendite è possibile usufruire della piattaforma fan to fan dei singoli circuiti di vendita autorizzati Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Come sempre chiediamo al pubblico di non rivolgersi ai circuiti di Secondary Ticketing in nessun caso".

I tre spettacoli saranno aperti da due supporter/special guest scelti da Barley Arts con il consenso dell’artista. Gli ospiti sono in via di definizione e verranno comunicati successivamente. Le esibizioni dei due artisti nel pomeriggio aggiungeranno entertainment e valore all’attesa del concerto, senza nulla sottrarre alla durata del concerto di Bruce Springsteen and The E Street Band.

Le aree concerti sono state strutturate in diversi settori, tutti a posto unico in piedi, dotate di punti ristoro e servizi igienici dedicati. Saranno presenti inoltre delle aree dedicate alle persone con disabilità, aree per le famiglie e zone dedicate al relax.

Il concerto monzese del 25 luglio 2023 inizierà alle 19.30: ecco quanto costano i biglietti (posto unico in piedi):

Pit A: 130 euro + prevendita

Pit B1: 100 euro + prevendita

Pit B2: 100 euro + prevendita

Pit C1: 85 euro + prevendita

Pit C2: 85 euro + prevendita

Biglietti disponibili su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. "Diffidate dai canali di vendita non ufficiali", ricordano gli organizzatori.