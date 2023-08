Riapre la piscina Pia Grande: al via corsi e nuoto libero

Settimana prossima riapre il centro natatorio Pia Grande che, dall’inizio di luglio, era rimasto chiuso per alcuni importanti interventi di ristrutturazione. L’annuncio direttamente sulla pagina Facebook di Gis Milano, che gestisce la piscina comunale di Sant’Albino. Dal 29 agosto riaprirà la segreteria e sarà possibile iscriversi ai corsi della nuova stagione sportiva. Il 4 settembre al via il nuoto libero, mentre dall’11 settembre inizieranno le attività didattiche.

.La chiusura estiva della piscina di Sant'Albino era già stata annunciata alla fine del 2022, quando era stato comunicato lo stanziamento di 680 mila euro per la realizzazione di una vasca ludica esterna e la completa riqualificazione delle aree verdi e solarium. L’aggiudicazione lavori era prevista per marzo 2023 e l’esecuzione tra giugno 2023 e dicembre 2024. Sono finanziati anche da regione Lombardia gli interventi mirati all’efficientamento energetico degli impianti natatori. Per il centro natatorio Pia Grande sono previsti lavori per 513.612 euro di cui 350.000 da finanziamento regionale.

Tra gli interventi previsti l’acquisto e installazione di collettori solari termici e impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti rinnovabili e di teli isotermici per la copertura della piscina; acquisto di una pompa di calore e di impianti di cogenerazione e trigenerazione; l’acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e sistemi di controllo per certificare la qualità del servizio all’utenza (es. ricambi d’aria, sanificazione ambientale, etc.); l’acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale. Il collaudo tecnico-amministrativo è previsto entro la fine di ottobre del 2023