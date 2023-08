Riaprono i Giardini della Villa Reale: addio alla quercia monumentale e a 50 grandi piante

I Giardini della Villa Reale riaprono al pubblico. Dopo i tre nubifragi che si sono abbattuti alla fine di luglio sulla città (causando ingenti danni anche al patrimonio arboreo del Parco) adesso, finalmente, i monzesi e i brianzoli possono tornare a godere un po' di fresco e di relax in uno degli angoli più suggestivi del grande polmone verde cittadino. Domani, sabato 12 luglio, i Giardini Reali della Villa riapriranno al pubblico.

Il bilancio dei nubifragi che hanno colpito il complesso monumentale è particolarmente pesante. Nei Giardini Reali una quercia rossa (albero riconosciuto anche da Regione Lombardia nel suo elenco degli alberi monumentali) è stata spezzata dalle forti raffiche di vento e ora l’area è stata delimitata. Sempre nei Giardini Reali sono circa 50 gli alberi caduti o pesantemente danneggiati. Le aree sono state messe in sicurezza, e nelle prossime settimane proseguiranno i lavori di ripristino. La quercia rossa, con la gemella quercia farnia, era stata messa a dimora, all’inizio dell’Ottocento, da Eugenio di Beauharnais, viceré d'Italia. I due alberi erano stati posti a scena e coronamento dell’ampia veduta che si offre dalla facciata della Villa Reale verso il parterre erboso che coincide con il cannocchiale prospettico. Le due piante avevano nel tempo raggiunto dimensioni davvero considerevoli. Insieme alla loro altezza, superiore ai 25 metri, formavano un insieme di altissimo pregio paesaggistico e di valore storico.

Nel Parco sono state colpite diverse migliaia di alberi, in particolare nelle zone a nord. Anche fuori dai Giardini Reali proseguono senza sosta i lavori di sistemazione e di messa in sicurezza. Dal 9 agosto è stato riaperto anche l’ingresso delle Grazie Vecchie. Restano ancora chiusi al pubblico via per Biassono da Porta Vedano a Costa Alta e Costa Bassa, via per Lesmo dal viale delle Noci fino alla seconda curva di Lesmo.

La Villa Reale, oltre al normale weekend, sarà aperta anche nei giorni di lunedì 14 agosto e martedì 15 agosto con le due esposizioni in corso.