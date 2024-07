Erba alta, interventi di sfalcio del verde a Monza: la mappa zona per zona

Operazione verde. A Monza proseguono le operazioni ordinarie e straordinarie del verde lungo le strade, i marciapiedi, le aree verdi e i giardini della città.

In considerazione del picco stagionale e dell'andamento meteorologico particolarmente piovoso durante la scorsa primavera, e tuttora persistente, in aggiunta alle attività ordinarie di diserbo su strade e marciapiedi e di manutenzione delle aree verdi previste rispettivamente dall’appalto di igiene urbana e dall’appalto di gestione del verde pubblico, è stata avviata una campagna straordinaria per concentrare le attività sul taglio dell’erba al fine di aumentare il controllo vegetazione spontanea infestante delle aree urbane, agevolare le operazioni di pulizia e lavaggio, e ripristinare la fruibilità della città.

A Monza gli interventi di diserbo (marciapiedi, cordoli…) sono effettuati dall’Impresa Sangalli, sulla base del contratto stipulato nel 2021. Gli interventi su aree verdi e giardini sono invece effettuati dal consorzio CS&L, che esercita il servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico.

La mappa degli interventi zona per zona

Gli interventi sono realizzati con la tecnica del “diserbo meccanico”, mediante l’ausilio di decespugliatori, e sono rivolti all'eliminazione delle erbe che crescono lungo le strade ed i marciapiedi pubblici. Per l’espletamento di tali attività, Impresa Sangalli ha messo a disposizione alcune squadre che sono state attive nel quartiere Libertà fino a sabato 29 giugno e nei primi giorni di luglio saranno in azione nel quartiere San Gerardo. Ad oggi si sono svolti interventi nelle seguenti vie: 26.06: - via Negrelli - via Impastato - via Tosi - via Modorati - via Ragazzi del 99 - via Tolomeo - via Parmenide. 27.06: - via Gadda - via Eraclito - via Mangiagalli - via Vespucci - via Impastato - via Amudsen - via Gaslini - via Libertà - via Papini - via Don Valentini - Via De Chirico. Il 28.06 - Via Ada Negri - Via Albert Einstein - Via Andrea Mantegna - Via Archimede - Viale Santa Anastasia - Via della Gera - Via della Villora - Via Molino San Michele - Via Fidia - Via Franco Tognini - Via Gaetano Previati - Via Giorgio Morandi.

In data 29.06 -Via Don Valentini -Via Fidia - Via Giorgio De Chirico - Via Giorgio Vasari - Via Giovanni Battista Stucchi - Via Giovanni Bertacchi - Via Giovanni Papini - Viale Libertà - Viale Santa Anastasia - Via Lecco.

Il servizio sarà svolto su tutte le strade del comune, laddove vi è presenza di vegetazione infestante, ed in particolare: tra il manto stradale ed il cordolo del marciapiede; tra il cordolo e la pavimentazione del marciapiede; tra la pavimentazione del marciapiede e muro di confine-recinzione. Gli interventi di diserbo si sposteranno poi agli altri quartieri della città coprendo tutto il territorio urbano nell’arco di 6 settimane, salvo imprevisti legati a ulteriori giornate di condizioni meteo avverse.

L'appaltatore del Servizio di Gestione e Manutenzione del Verde Pubblico, che sta già intervenendo dall’inizio dell’estate su aree verdi, aiuole, giardini pubblici e alberature, sta impiegando quotidianamente per lo sfalcio dell’erba la massima forza lavoro sul territorio consistente in oltre 30 operatori dedicati. Otto squadre operano in contemporanea sul territorio, suddiviso in quattro parti uguali. Indicativamente siamo all'inizio del quinto giro di taglio dell’erba, soggetta per via delle condizioni climatiche ad una veloce ricrescita.

Durante la scorsa settimana l’appaltatore è intervenuto nelle aree verdi, nelle aiuole, nei giardini pubblici, negli spartitraffico dei quartieri Cazzaniga, San Fruttuoso, Sant'Albino, Libertà, Cederna, San Giuseppe, San Rocco, Centro. Sono in corso conclusione zona Cazzaniga, giardino via Masaccio/Vecellio, giardino via Borsa/Deledda, area verde via Monte Generoso (sospesi causa pioggia). L’operazione copre più di 1.300.000 mq di verde, aiuole, giardini scolastici e banchine stradali, e si somma alle altre attività ordinarie quali potature urgenti, scerbatura delle aiuole e delle fioriere, spalcatura degli alberi che intralciano il traffico pedonale o limitano la visibilità di semafori e segnaletica, potatura siepi e arbusti, bagnature e verifica del corretto funzionamento degli impianti di irrigazione.

Una delle principali novità previste dal nuovo contratto di appalto è costituita dai cosiddetti sfalci differenziati, realizzazione di prati fioriti e messa a dimora di essenze mellifere, che hanno come obiettivo il potenziamento e la gestione della biodiversità in ambito urbano Un’altra importante attività innovativa prevista dal nuovo appalto riguarda il miglioramento degli aspetti legati alla qualità urbana mediante la riqualificazione di diverse aiuole e rotatore in città. In queste ultime settimane il Servizio si è concentrato anche sull’attività di monitoraggio e contenimento del parassita cocciniglia Takahashia japonica che, seppur non dannosa per persone e animali, deve essere limitata per prevenire infestazioni di grosse entità. Si è proceduto quindi a rimuovere i rami maggiormente colpiti ed è stato avviato un programma sperimentale in un giardino scolastico nel quale sono stati combinati trattamenti in endoterapia a bassa pressione e lancio di predatori naturali (coccinellidi). I primi risultati post trattamento fanno presumere buoni risultati nel contrasto delle infestazioni, ma il monitoraggio di questa sperimentazione è ancora in fase iniziale.

“In risposta alle particolari condizioni climatiche a cui abbiamo assistito nelle scorse settimane – sottolinea l’Assessore all’Ambiente Giada Turato - l’Amministrazione ha provveduto ad un rafforzamento dei servizi di diserbo e taglio dell’erba su scala urbana al fine di recuperare il lavoro sospeso nei giorni di pioggia e ripristinare le normali condizioni di strade e marciapiedi nell’arco della prima metà dell’estate. Nella stagione fisiologicamente idonea, lavoreremo ad una serie di attività totalmente innovative previste dal nuovo appalto nel segno della sempre maggiore tutela del decoro e della biodiversità”.