Basta buio a Monza: entro la fine dell'anno verranno accesi tutti i lampioni

Entro la fine del 2024 a Monza si riaccenderanno tutti i lampioni. Una buona notizia quella che Stefano Cetti, amministratore delegato di ACinque, annuncia ai monzesi. “Il progetto di relamping promosso da ACinque a Monza sarà ultimato nel corso del 2025, mentre la sostituzione di tutti i punti luce a Monza verrà conclusa entro la fine dell'anno – ha spiegato a MonzaToday al margine dell’incontro organizzato ieri, mercoledì 17 luglio, dalla multiutility nella sede di Assolombarda -. Un progetto nel quale abbiamo creduto fortemente perché porterà non solo luce, ma anche sicurezza e risparmio per le casse del Comune”.

Non solo passeggiate più sicure per i monzesi che, soprattutto durante l’autunno e l’inverno, si ritrovano spesso a far ritorno a casa avvolti nelle tenebre; ma anche un notevole risparmio energetico (ed economico) con l’installazione di luci led. Non è stato un intervento semplice e rapido, ricorda Stefano Cetti, che comprende le continue segnalazioni dei cittadini che lamentavano (e lamentano) lampioni spenti in molte vie della città. Tanto che alcuni anni fa era stata creata anche la mappa Monza al buio, per monitorare e aggiornare tutti i punti della città dove i lampioni sono spenti o presentano un malfunzionamento. “Comprendo il disagio dei cittadini, ma è importante non dimenticare il punto di partenza - ha concluso -. Sostituire un impianto di una città come Monza non significa sostituire semplicemente una lampadina che non funziona”.

Un progetto notevole quello di relamping che era stato presentato in Comune ad aprile 2023. Un progetto che prevede la sostituzione totale dei punti luce stradali (oltre 12.000) e architettonici (50 siti di interesse storico e artistico), rimpiazzando gli impianti tradizionali con apparecchi a led di ultima generazione. Oltre alla riqualificazione dei punti preesistenti, la rete è stata integrata e potenziata: il piano prevede la posa di 23 chilometri di cavi elettrici e la sostituzione di 191 quadri elettrici. “Una città bene illuminata vive meglio - aveva commentato in quella occasione il sindaco Paolo Pilotto – perché beneficiano della luce l’armonia e la sicurezza dei luoghi, dai più simbolici a quelli che più richiedono attenzione: per questo partiremo dal relamping delle vie principali e di quelle buie come attività prioritaria. Il grande salto di qualità, inoltre, è rappresentato dalla tecnologia e dalla innovazione progettuale: penso, per esempio, alle varie declinazioni di utilizzo della videosorveglianza e all’installazione di centraline per il rilevamento della qualità dell’aria”.

