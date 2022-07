Quando apre il grande labirinto di girasoli in Brianza

I girasoli sono fioriti e il labirinto è pronto ad aprire le porte. Più grande e colorato dello scorso anno. A Ornago, in Brianza, giovedì 14 luglio apre il Labirinto di Girasoli. Perdersi e ritrovarsi camminando tra i filari di girasoli, nel verde della Brianza, come in un quadro di Van Gogh, immerso tra pennellate di un'estate di colori accesi. Un angolo giallo e incantato dove abbandonarsi alla natura e restarne affascinati.

Quando apre il labirinto

La data di apertura è stata svelata: per visitare il labirinto di girasoli bisognerà aspettare giovedì 14 luglio quando alle 17 cominceranno le visite. Si tratta della seconda edizione dell'evento estivo più colorato della Brianza, dopo il successo dello scorso anno che aveva richiamato a Ornago migliaia di visitatori. L'idea è venuta a Elmina e Carolina Brambilla, in pieno lockdown hanno deciso di far fiorire un progetto destinato a colorare le loro vite coltivando i terreni di famiglia per regalare a chiunque volesse fare loro visita qualcosa di bello - fatto di natura e sfumature tra il bianco, il giallo e il viola - in un momento difficile come quello della pandemia. E dopo il campo di tulipani, sono arrivati i girasoli. E quest'anno torneranno.

"Il labirinto sarà molto più grande" aveva anticipa Elmina a MonzaToday. La superficie infatti si è estesa e ha raggiunto ora i 2 ettari, pari a 20mila metri quadrati. Ad accogliere i visitatori ci sarà un nuovo disegno con un progetto realizzato da Ettore Selli: un percorso fatto di vicoli chiusi e strade che tra filari di girasoli alti un metro e mezzo condurrà all'uscita. Sono previste anche due serate di apertura notturna del labirinto, il 21 e il 26 luglio, con musica dal vivo.

Dove si trova il campo e quanto costa

Immerso nella campagna brianzola, tra Bellusco e Ornago, il campo si trova in via Cascina Rossino (non si può arrivare in auto) e si raggiunge a piedi e al termine di una stradina sterrata. Il labirinto sarà aperto a partire da giovedì 14 luglio dalle 17 alle 21 in settimana e nei weekend tutto il giorno (dalle 9 alle 21). L'evento durerà finchè la fioritura lo consentirà: indicativamente un paio di settimane. Il biglietto di ingresso costerà 4 euro e per accedere all'area è obbligatoria la prenotazione sul sito ufficiale dell'iniziativa. "L’acquisto del biglietto viene effettuato al campo e con pagamento solo in contanti" specificano gli organizzatori.

Dove parcheggiare

Non è possibile raggiungere il labirinto in auto (l’ultimo tratto è una stradina sterrata). Il parcheggio più vicino disponibile è su Strada provinciale 176/ Via Ornago, Bellusco (difronte a Polizia locale) - 1km circa percorso pedonale/ciclabile Per le persone che avessero problemi a percorrere il tratto di strada a piedi è possibile l’ingresso da strada provinciale 176/Via Ornago, Bellusco, 200metri dopo la polizia locale, svoltare a destra (su strada sterrata). "Consigliamo un abbigliamento sportivo e leggero, sia per raggiungerci che per passeggiare nel campo". All’interno del campo ci sarà un punto ristoro.