La maxi voragine in viale Campania "vista" dai droni e la riapertura a senso alternato

Sopralluogo con il sindaco Paolo Pilotto e con il presidente di Brianzacque Enrico Boerci mercoledì pomeriggio a Monza, in viale Campania, nell'area di cantiere dove lo scorso 23 dicembre si è aperta una voragine. Voragine che poi il 31 dicembre si è ulteriormente allargata causando il cedimento della strada e la necessità della chiusura dell'importante arteria stradale.

Operai e droni al lavoro

Il cantiere prosegue senza sosta: al lavoro ci sono 20 operai, nelle scorse ore sono state già effettuate videoispezioni con droni a valle per capire la situazione e lo stato dei videocollettori. Intanto i cittadini, che da giorni sono alle prese con il traffico nelle vie del quartiere, attendono la riapertura del tratto. Secondo quanto anticipato dal presidente e amministratore delegato di Brianzacque Enrico Boerci, entro fine mese potrà essere di nuovo agibile metà della carreggiata di viale Campania e si ipotizza che entro marzo l'intervento dovrebbe essere ultimato. "In questo momento sono in corso le palificazioni perchè la voragine è particolarmente grande e bisogna mettere in sicurezza anche le persone che lavorano" ha spiegato a MonzaToday.

"L'idea è quella di continuare ininterrottamente il lavoro fino alla conclusione. Stiamo lavorando perchè almeno entro la fine di questo mese almeno una porzione della carreggiata sia libera al traffico e insieme all'amministrazione comunale decideremo quale sarà il flusso se a doppio senso alternato o altro, in modo da garantire la viabilità in contemporanea con la durata dei lavori fino alla fine degli interventi". Al momento Enrico Boerci non ha ancora fornito una stima dei costi.

Sistema fognario che risale a 100 anni fa

Ma qual è la causa all'orgine del cedimento. "Il 23 dicembre c'è stato il primo cedimento fognario del collettore sottostante - ha spiegato Massimiliano Ferazzini, direttore tecnico di BrianzAcque -. La situazione poi il 31 dicembre è peggiorata a causa delle pioggie, portando a un ulteriore cedimento dell'asfalto. Abbiamo chiuso la strada per motivi di sicurezza: viale Campania, infatti, viene attraversata anche da mezzi pesanti". Il tubo in questione risale a quasi un secolo fa. Il collettore, infatti, è degli anni Trenta del secolo scorso. "Si tratta di un tubo di 2X3 metri, non commerciale, ma realizzato a mano". Da qui anche la tempistica di intervento più lunga rispetto al normale proprio, perché prevede un intervento "artigianale" da parte dei tecnici e non la sostitiuzione di un elemento commerciale. Il cedimento, peraltro, è avvenuto in un punto non lontano dal depuratore e dove c'è un passaggio molto elevato di acqua. "300-350 litri al secondo - aggiunge Ferrazzini -. Poi c'è anche il problema della presenza dei sottoservizi e la necessità di riaprire il tempi rapida quel tratto stradale alla viabilità. Da qui la necessità di intervenire con la creazione di pareti per mettere in sicurezza gli operai e al tempo stesso per riaprire almeno una carreggiata".

Il grande problema del traffico

"Purtroppo la vita è piena di imperfezione - ha aggiunto il sindaco Paolo Pilotto -. Stiamo già lavorando per capire il flusso del traffico e il comportamento degli automobilisti. Purtroppo gran parte del traffico arriva da chi decide di bypassare il casello della Tangenziale Est per non pagare il ticket. Stiamo seguendo l'avanzamento dei lavori di BrianzAcque giorno dopo giorno, garantendo la collaborazione piena dei nostri tecnici del settore viabilità e della polizia locale. Mentre ci impegniamo a riaprire al più presto la strada al traffico, anche parzialmente, chiediamo agli automobilisti di seguire i percorsi alternativi consigliati per non congestionare ulteriormente la viabilità della zona".