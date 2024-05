La grande strada brianzola soffocata dal traffico: oltre 7.600 veicoli in transito nell'ora di punta

La mattina muoversi lungo la SS35 (ma non solo) è un calvario. Lo sanno bene i pendolari che ogni giorno la percorrono. Lo sanno bene i politici, come il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca, che ieri mattina, giovedì 2 maggio, ha raccontato durante l’audizione al Pirellone su Pedemontana, che quella strada è una coda unica da Varedo a Lentate.

Ma esattamente quante auto percorrono la SS35 nell'ora di punta? Il numero lo ha fornito Sabato Fusco, presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda, che durante l’audizione di ieri al Pirellone su quella tratta della B2 che già in queste settimane vedrà partire i cantieri di bonifica, ha spiegato quante auto transitano lungo quell’arteria e quante ne transiteranno una volta che Pedemontana entrerà a regime.

Il dato è aggiornato a marzo 2023: i flussi di traffico sulla SS35-Varedo nell’ora di punta del mattino è di 4.018 verso Milano e di 3.586 in direzione Como. Lo scenario programmatico al 2035 prevederà per lo stesso tratto, nello stesso orario, 4.159 auto verso Milano, e 3.817 verso Como. “Risulta evidente – ha spiegato Fusco – che la situazione anche se aggiornata a un anno fa, tra 10 anni non peggiorerà in seguito all’apertura delle tratte B2 e C anche a seguito del cosiddetto ‘ramp-up’”. Una strada satura dove già ad oggi ci si muove a passo d’uomo, soprattutto in determinati orari.

Con l’avvio dei cantieri di Pedemontana proprio in quella zona i sindaci sono molto preoccupati: un territorio già messo in ginocchio ogni giorno dal traffico dei pendolari. Una situazione drammatica anche per gli artigiani e i piccoli imprenditori che quelle strade le percorrono per trasportare la loro merce e che rischiano di vedere il loro camion e loro furgoni viaggiare ancora più lentamente per i prossimi 3 anni. Perché è di 1.000 giorni il cronoprogramma del maxi cantiere. Preoccupazioni emerse durante l’audizione di ieri richiesta dai consigliere regionali del Pd Gigi Ponti e Alfredo Simone Negri. Ponti ha infatti sottolineato che Pedemontana andrà a toccare con le sue ruspe e i suoi cantieri un’area già rallentata ogni giorno dal traffico, e ad oggi non sono stati resi ancora noti possibili piani per incrementare il trasporto pubblico locale così da permettere (a chi potrà) di raggiungere Milano non con la propria auto.

La tratta B2 è lunga 9,5 km, si sviluppa prevalentemente in galleria artificiale (2,5 km), trincea (4,6 km) e rilevato (2,3 km). Tre gli svincoli in progetto: Lentate sul Seveso, Barrucana e Meda (quest’ultimo funge da cerniera tra la tratta a nord, a due corsie per senso di marcia, e la tratta a sud, a tre corsie per senso di marcia).