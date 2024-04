Quelle 5mila case sfitte a Monza e il progetto per garantire un tetto a tutti (senza costruire)

Emergenza abitativa: un problema che riguarda anche Monza (e la Brianza) e che in queste settimane vede molte famiglie tentare la fortuna di rientrare nella graduatoria degli assegnatari di un alloggio comunale. Sono 51 gli alloggi (tra comunali e Aler) che sono disponibili in questo bando e che sono ubicati nei comuni di Monza, Brugherio e Villasanta. Ma la richiesta è molto più elevata.

I numeri degli alloggi sfitti

Proprio come spiega Michele Quitdamo, referente A.si.a (Associazione inquilini abitanti) e storico conoscitore della realtà degli alloggi popolari in città. "A Monza ci sono circa 5mila alloggi privati sfitti e circa 100 alloggi popolari ancora vuoti. Un numero molto importante che, attraverso una seria e ragionata politica dell'abitare, potrebbe risolvere le problematiche di tante famiglie che impovvisamennte, per esempio a causa della perdita del lavoro, rischiano di trovarsi in mezzo a una strada". Quitadamo, da anni, è certo che è possibile affrontare in modo diverso il problema dell'emergenza abitativa: da un lato garantendo un tetto a chi sta affrontando un momento di difficoltà, dall'altro non gravando troppo sulle casse del Comune (e quindi della collettività).

Il progetto dell'autorecupero

Da anni porta avanti il progetto dell'autorecupero che nelle scorse settimane ha presentato anche all'assessore alla partita Andreina Fumagalli. "Un progetto che, naturalmente, può riguardare quegli alloggi che necessitano di piccoli interventi al massimo di 5mila euro. Interventi che sistemerebbero la casa,e garantirebbero quelle qualità e dignità dell'abitare che sono elementi imprescindibili quando viene assegnata una casa a una persona". Così che se le casse del Comune fanno fatica a far fronte alle piccole spese di manutenzione ordinaria, si potrebbe creare una sorta di patto con l'inquilino che da un lato si impegna a sistemare il problema (presentando alla fine dei lavori regolare fattura) e dall'altro si vede sgravato di quanto ha speso dall'affitto mensile. Così che la famiglia ha un tetto sulla testa (senza gravare ulteriormente sui Servizi sociali) e il Comune si ritrova comunque un patrimonio in ordine. "Naturalmente ci deve essere un controllo prima, durante e dopo i lavori - precisa Michele Quitadamo -. In questo modo si ritornerebbe a riallacciare quel rapporto di fiducia e di collaborazione tra gli inquilini e l'amministrazione che, purtroppo, negli ultimi anni è venuto a mancare".

La collaborazione con il privato

E se da un lato ci sono circa 100 alloggi comunali ancora da assegnare, dall'altro ce ne sono circa 5mila (privati) che potrebbero essere affittati qualora (naturalmente) ci fossero le condizioni fiduciarie che spesso portano chi ha una casa a preferire lasciarla sfitta invece che affittarla. Ma avendo un garante istituzionale forse queste reticenze potrebbero essere superate. "Questo è un progetto molto importante, sul quale già in passato l'amministrazione Scanagatti aveva cercato di puntare, ma senza adeguata comunicazione ai diretti interessati. Così che quel bando è finito nel cassetto e tante famiglie si sono nuovamente trovate l'assillo dello sfratto addosso". Quitadamo è certo che - coi soggetti giusti e adegutamente preparati e sensibili ad affrontare questa tematica - molti single, coppie e famiglie che vivono a Monza potrebbero risolvere il loro problema. "Un problema che riguarda le tante famiglie che appartengono alla cosiddetta fascia grigia. Cioè sono troppo ricche per accedere alle case comunali, ma al tempo stesso troppe povere per far fronte all'affitto di un privato. Sarebbe utile intraprendere un serio e concreto lavoro di comunciazione e di collaborazione con i privati che potrebbero davvero diventare una riposta ai problemi di queste famiglie della fascia grigia".

Garantire la normalità

Famiglie che, altrimenti, andrebbero a pesare sulle casse comunali. "Durante la giunta Scanagatti erano stati spesi quasi 150mila euro per ospitare in albergo 20 famiglie sfrattate. Se invece il progetto di collaborazione con i proprietari di alloggi sfitti fosse partito, proponendo garanzie, agevolazioni, sgravi fiscali si sarebbe affrontata una spesa di 40mila euro che avrebbe tenuto insieme la famiglia, accolta in una casa da dove ripartire con dignità e maggiore serenità. Perché una volta che la famiglia viene aiutata a rimettersi nei giusti binari poi viene da sè che paga puntualmente l'afitto. Garantire una casa significa garantire dignità, serenità, normalità"