Campagna vaccinale: in arrivo quasi 11mila dosi in Brianza

Quasi 11mila dosi di vaccino Moderna saranno consegnate a breve all'ospedale San Gerardo di Monza e all'ospedale di Vimercate.

Per l'esattezza saranno 10.900 dosi quelle che nella giornata di domani, giovedì 2 dicembre, verranno consegnate nei presidi ospedalieri della Brianza.

Nella mattinata di giovedì alcuni mezzi speciali di Poste Italiane SDA, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini a Piacenza e proseguiranno il loro viaggio, per raggiungere la loro destinazione finale presso le strutture sanitarie di Monza e Brianza.

In totale il Corriere SDA in collaborazione con l’Esercito Italiano consegnerà giovedì in Lombardia 132mila dosi di vaccini Moderna.

Coinvolte nella fornitura anche le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Trentino Alto Adige, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta e Veneto per un totale complessivo di 772.000 dosi.