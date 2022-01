Villa Reale (ancora) boom di visite, promosso il "passaporto turistico"

Nuovo boom di visite alla Villa Reale di Monza. Nell'ultimo fine settimana sono stati 2.067 i visitaori che hanno varcato i cancelli della Reggia. Domenica mattina si era già in overbooking: solo nel giorno festivo si sono registrati 1.339 visitatori che sommandoli a quelli di sabato (728) hanno fatto schizzare le visite a quota 2.067: uno dei risultati più importanti dalla riapertura della Reggia lo scorso 29 maggio 2021.

"È un risultato eccezionale - commenta Dario Allevi, sindaco e presidente del Consorzio della Villa Reale e del Parco di Monza -. Ed è la conferma di un trend in crescita che, dalle aperture straordinarie di Natale in poi, si sta consolidando sempre di più".

Successo anche per l'iniziativa del "passaporto turistico" di Monza, l'iniziativa promossa dal Comune che permette di visitare in 60 giorni i principali monumenti cittadini a prezzi scontati. Alla Villa Reale sono stati sottoscritti 280 ‘passaporti’ utili per entrare a tariffa ridotta, alla Villa Reale, ai Musei Civici (5 sottoscrizioni), al Museo del Duomo (30 sottoscrizioni) e all’Autodromo Nazionale di Monza (28 sottoscrizioni) per un totale di 343 complessivi emessi.