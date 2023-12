Impennata di casi di influenza: al pronto soccorso è boom di accessi, oltre 60 ambulanze al giorno

Come da previsione l’influenza e il covid stanno arrivando anche a Monza e in Brianza, anche se – secondo le previsioni – il picco (come sempre) sarà tra Natale e Capodanno. Ma intanto mentre già in tanti sono a casa con febbre e altri sintomi influenzali, altrettanto numerosi sono i casi di coloro che devono ricorrere alle cure del pronto soccorso. E intanto il Ps dell’Irccs San Gerado inizia a fare i conti con il boom di accessi. A confermarlo è lo stesso nosocomio di via Pergolesi che comunica che gli accessi al pronto soccorso sono fino a 350 al giorno (rispetto a una media giornaliera di 250) e l’arrivo delle ambulanze è quasi raddoppiato (65 al giorno, rispetto alle 30-35). Un boom di accessi dettati dal “periodo contingente stagionale, caratterizzato da un forte incremento delle forme influenzali”. Accessi che riguardano soprattutto per persone più fragili.

Nei giorni scorsi dal Pirellone erano già giunti i dati relativi a un’impennata di casi di episodi influenzali e di covid. "Ci sono stati numerosi casi di cittadini con sindrome influenzale causate da virus: in particolare da Rhinovirus, Sars-CoV-2 e virus parainfluenzali – si legge nella nota diffusa nei giorni scorsi dalla Regione Lombardia -. Contestualmente sono in crescita le infezioni da 'Virus Respiratorio Sinciziale' e da influenza". Proprio in previsione della stagione invernale, lo scorso ottobre, la Giunta regionale ha approvato il "piano di prevenzione delle sindromi respiratorie' che prevede 7 livelli di allerta. La situazione attuale corrisponde al secondo livello, definito 'attivazione territoriale' e si va verso il terzo. Per monitorare e prevedere la diffusione delle sindromi respiratorie il Pirellone ha implementato la sorveglianza prevedendo una specifica analisi dei tamponi dei pazienti che si rivolgono ai pronto soccorso per queste problematiche". È la stessa Regione a prevedere che "il possibile picco dell'influenza dovrebbe essere tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio". Intanto continua a la campagna di vaccinazione e l’Asst Brianza annuncia che fino al 22 dicembre l’agenda per la vaccinazione contro il covid è piena.