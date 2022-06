Vaiolo delle scimmie, com'è la situazione a Monza e in Brianza e in Lombardia

Sono sedici i casi di vaiolo delle scimmie in Lombardia. E cinque delle persone contagiate risiedono nel territorio della Ats Brianza.

A fare il punto sulla situazione relativa alla diffusione del virus sul territoriolombardo sabato pomeriggio è stata Letizia Moratti, vice presidente e assessore al welfare della Regione. "Il sistema di sorveglianza - scrive Moratti - sta monitorando la situazione che, al momento, non desta preoccupazione". Il primo di giugno i contagiati erano undici, tutti in isolamento a casa.

Si tratta di sedici uomini, cinque dei quali si sono contagiati in Italia. In sei hanno tra i 30 e i 39 anni, altri cinque hanno 40-49 anni, uno ha 20-29 anni e l'ultimo ha 50-59 anni (dati più precisi non sono stati forniti). Osservando la data d'inizio dei sintomi si nota che quattro dei cinque che si sono contagiati in Italia hanno avvertito i sintomi recentemente, dal 29 maggio in avanti. Invece, quelli che si sono contagiati all'estero hanno avvertito i sintomi in precedenza, tranne uno a fine maggio.

In sette risiedono nel territorio di Ats Milano (che comprende anche la provincia di Lodi), cinque abitano nel territorio di Ats Brianza. Uno ciascuno nei territori delle Ats Pavia, Valpadana, Brescia e Insubria. "I laboratori lombardi che hanno isolato e genotipizzato il virus sono attivi per identificare e studiare i casi", conclude Moratti.