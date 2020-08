Coronavirus, 50 positivi in Lombardia e 5 province senza nuovi contagi (ma non Monza)

Cinquanta nuovi casi positivi e nessun decesso. Tra lunedì 17 e martedì 18 in cinque province lombarde si sono registrati zero contagi: si tratta di Cremona, Sondrio, Lecco, Varese e Lodi. Dei 50 nuovi casi riportati nel bollettino diffuso da Regione Lombardia sei risultano soggetti "debolmente positivi" e un contagio è stato invece accertato a seguito di test sierologico. A Monza e Brianza i nuovi casi risultano quattro.

Cresce il numero delle persone guarite o dimesse (+71 in un giorno ) mentre resta invariato il numero dei ricoveri in terapia intensiva, con 14 pazienti ancora nei reparti. Nell'ultima giornata sono state tre le persone in più ricoverate nei reparti covid degli ospedali della Lombardia per un totale di 150 pazienti ancora ospedalizzati. Nella giornata di martedì non c'è stato nessun nuovo decesso e il numero delle vittime del coronavirus in Lombardia è fermo a 16.840.