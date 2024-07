Luci spente e lampioni rotti: quanti sono gli interventi in città in un anno

Riaccendere tutte le luci di Monza non è certo un’impresa facile. Così come è emerso anche ieri, in consiglio comunale, quando è ritornato nuovamente alla ribalta della discussione il tema dei lampioni spenti, rotti o che non funzionano bene. Non solo lampioni, ma un vero e proprio sistema di illuminazione urbano che in questi 12 mesi è stato sottoposto a un importante intervento di restyling. Proprio come ha fatto sapere con una nota ufficiale ACinque: ad oggi i punti luci sostituiti a Monza con apparecchi led sono stati 8.500. Un numero importante da quando, un anno fa, Acinque ha preso in carico la gestione dell’illuminazione pubblica per la città di Monza.

Illuminazione led: giù i consumi e i costi

“Gli apparecchi a led installati abbattono in modo sensibile i consumi che saranno quindi ridotti di circa il 70%, mentre le emissioni inquinanti caleranno, con una riduzione di emissione di CO2 pari a 1.500 tonnellate l’anno – fanno sapere dall’azienda -. Procede, dunque, l’installazione di lampade a led stradali e architettoniche, con gradazione di colore variabile in funzione del posizionamento, cioè con luce più calda in centro città e con luce più fredda nelle strade periferiche. Le lampade sono dotate di un sensore che consente di aumentare o ridurre il flusso luminoso in funzione del transito veicolare.

I guasti ad oggi sono al 2%

Non sono mancati e non mancano guasti agli impianti, ma come fanno sapere da Acinque non sempre il problema riguarda semplicemente la sostituzione di una lampadina. Il problema è ben più complesso e molte volte riguarda componenti del sistema di illuminazione (quadri, cavi, giunti, pali). Ma in un anno il tasso di guasto è sensibilmente calato e mentre nel luglio del 2023 era del 16%, oggi è del 2%. “In alcuni casi non è stato sufficiente sostituire le lampade ma si è invece rivelato necessario ripristinare il corretto funzionamento di tutte le componenti dell’impianto stesso, implicando così diverse tempistiche di intervento”, precisano da ACinque. Alla data della presa in carico di Acinque Tecnologie (in rti con A2A Illuminazione Pubblica)e A2A Smart City, nel luglio 2023, il tasso di guasto sfiorava il 16%, a maggio il 2%. Restano a disposizione dei cittadini il servizio segnalazione guasti, attivo al numero verde attivo 24 ore su 24 (800.688.713), e il portale del sito del comune di Monza con un modulo che automaticamente genera un ordine di lavoro: dal luglio dell’anno scorso ne sono stati aperti 3.254

Il costo dei guasti

Ma la riaccensione di Monza non riguarda solo la sistemazione dei lampioni e l’installazione delle nuove lampadine a led. Il progetto prevede due grandi aree di intervento: la manutenzione ordinaria, che ricomprende gli interventi preventivi sugli impianti di illuminazione pubblica finalizzati al mantenimento delle corrette funzionalità del sistema; e la manutenzione straordinaria, che include le attività non programmate e tuttavia necessarie in caso di guasto di una delle componenti del sistema, quali un lampione spento, un palo abbattuto, una via al buio, malfunzionamenti sulle linee. "La fase di riqualifica procede secondo uno specifico cronoprogramma, mentre la fase di manutenzione straordinaria è attivata anche dalle segnalazioni: entrambe le fasi si svolgono in parallelo - precisano da ACinque -. Nel corso di questo primo anno si sono registrati ammaloramenti e malfunzionamenti di alcuni impianti, emersi in corso di esecuzione, con un’incidenza superiore al 30%, che ha impegnato a fondo le squadre operative e ha condotto il Comune di Monza a trovare ulteriori fondi a bilancio, poiché non tutte le opere straordinarie potevano rientrare nel canone contrattuale. I fondi, pari a circa 300 mila euro, serviranno a garantire interventi straordinari, come la presa in carico di guasti che provocano blackout periodici all’illuminazione pubblica in alcune zone". Il contratto in essere tra Comune e Acinquenon riguarda la sola illuminazione pubblica: infatti sul piano di riqualificazione si innestano le opportunità della cosiddetta “Smart City” che mettono a frutto le conoscenze operative e tecnologiche dei gruppi Acinque e A2A – Life Company nel settore.

Quanti guasti sono stati segnalati

La sostituzione di tutti i punti luce in città sarà ultimata entro la fine del 2024, mentre la conclusione complessiva delle opere è prevista nel corso dell’anno 2025.Il cronoprogramma è stato concordato sulla base di tipologie di lampade da installare, tipologie di intervento e tempistiche previste dalle varie autorizzazioni necessarie per la sostituzione delle lampade. “Tornare ad avere una città illuminata è un risultato che farà bene non solo agli aspetti relativi alla sicurezza, ma anche alla possibilità di valorizzare anche la bellezza dei luoghi e dei monumenti di Monza – precisa il sindaco Paolo Pilotto – Ogni intervento compreso nel progetto ha l’obiettivo di rendere migliore e più vivibile la nostra città”.

“Aumento delle prestazioni e riduzione delle emissioni: è il simultaneo obiettivo che, coniugando efficientamento e innovazione, stiamo realizzando con la riqualificazione della rete di illuminazione pubblica di Monza – ha osservato l’amministratore delegato di Acinque, Stefano Cetti - senza considerare i benefici indotti in termini di sicurezza, vivibilità urbana, valorizzazione del patrimonio storico architettonico. Un progetto ambizioso, su cui si innestano le molteplici applicazioni della smart city, quali i sensori per l’inquinamento atmosferico e i dispositivi per monitorare l’abbandono dei rifiuti”.