Quanti migranti ci sono a Monza e quanti ne arriverranno

A Monza torna l’allarme migranti. Nella ex sede della Cgil di via Monte Oliveto fervono i lavori. In quello stabile, probabilmente, verranno accolti i migranti che da Roma vengono via via assegnati alle varie città. Ad oggi, martedì 16 gennaio, non si sa ancora se verranno accolti in quello stabile e soprattutto quanti saranno. Dalla prefettura non sono giunti aggiornamenti. Durante il consiglio comunale di lunedì 15 gennaio il sindaco Paolo Pilotto ha confermato i costanti confronti con la prefettura e la richiesta di un’accoglienza su tutto il territorio brianzolo, ribadendo il no al grosso centro di accoglienza di Triante. Ma anche il primo cittadino non aveva aggiornamenti in merito al futuro dello stabile di via Monte Oliveto.

Ad oggi non si sa se e quanti migranti arriveranno a Monza. L’unica notizia certa riguarda quelli attualmente presenti in città. Come ha spiegato il sindaco a Monza sono circa 250 e per la maggior parte sono accolti in appartamenti, abbracciando così il progetto di accoglienza diffusa richiesto anche alla prefettura di Monza. I migranti vivono in alloggi che ospitano un minimo di 3 fino a un massimo di 9 persone. La struttura più ampia è quella di via XX Settembre dove sono accolti circa una sessantina di ospiti. "In Brianza ci sono sindaci che non hanno accolto neppure un migrante - ha specificato il sindaco Paolo Pilotto durante il consiglio comunale -. È necessaria una equa condivisione delle responsabilità”.

La richiesta di un’accoglienza non massiva ma diffusa era stata avanzata a dicembre 2023 proprio dal consiglio comunale di Monza. Con una mozione bipartisan firmata da maggioranza e minoranza si era chiesto al sindaco di farsi portavoce con il prefetto Patrizia Palmisani di promuovere un progetto di accoglienza diffusa per il benessere dei migranti, ma anche degli stessi residenti di Triante ai quali si paventava l’ipotesi della trasformazione della ex sede della Cgil in un centro inn grado di accogliere fino a 100 persone.