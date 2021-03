La curva si stabilizza: circa 700 i pazienti covid ricoverati negli ospedali di Monza e Brianza

Ormai la situazione si è assestata. I ricoveri covid negli ospedali di Monza e Brianza dall’inizio della settimana si sono pressoché stabilizzati intorno a quota 700 ; così come altrettanto in linea con i dati dei giorni precedenti anche i pazienti covid in Pronto soccorso in attesa di essere ricoverati (una quarantina al giorno tra il San Gerardo e l’Asst Brianza).

Il bollettino di venerdì 26 marzo conferma l’andamento dei giorni precedenti. Al Policlinco di Monza sono ricoverate 107 pazienti di cui 9 in terapia intensiva (venerdì 19 marzo erano 112 di cui 8 in terapia intensiva). All’Asst Brianza ci sono 305 pazienti (una settimana fa erano 288), e alle ore 12.20 erano 25 i pazienti covid in attesa di ricovero (numero complessivo che si riferisce ai tre Pronto soccorsi). A Vimercate sono ricoverati 170 degenti di cui 12 in terapia intensiva e 43 con casco cpap; a Desio sono 93 di cui 6 in terapia intensiva e 20 con casco cpap; a Carate sono 42 di cui 2 con casco cpap.

Il bollettino del San Gerardo si riferisce ai dati di giovedì 25 marzo quando erano ricoverati 287 pazienti covid di cui 36 in terapia intensiva. Negli ultimi sette giorni sono 195 i malati covid che si sono rivolti al Pronto soccorso del nosocomio di via Pergolesi di cui 117 sono stati poi ricoverati, 29 sono stati trasferiti. Una media di accessi giornalieri che è in linea con quella dell'Asst Brianza. "C'è una grande differenza tra la terza ondata e le altre due - riferiscono dal San Gerardo -. In questo momento continua ad essere rilevante l’afflusso di pazienti al Pronto soccorso, anche dei pazienti non contagiati, che nelle prime ondate si era sensibilmente ridotto. L'organizzazione dell'ospedale viene quindi messa a dura prova. "