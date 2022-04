Quanti sono i rifugiati ucraini in Lombardia

Quasi un rifugiato su due è in Lombardia. Monza, Milano e gli altri capoluoghi lombardi hanno accolto dal 24 febbraio scorso, giorno in cui la Russia ha invaso l'Ucraina, 34.759 cittadini ucraini in fuga dal proprio Paese, rispetto ai circa 86mila arrivi registrati in tutta Italia.

A fare il punto della situazione, giovedì, è stato il presidente del Pirellone, Attilio Fontana, che ha incontrato il capo dipartimento della protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, e il commissario delegato minori stranieri non accompagnati, il prefetto Francesca Ferrandino, per - ha spiegato il numero uno della regione - "confrontarci sul modello organizzativo utilizzato in Lombardia per affrontare l'emergenza connessa allo straordinario arrivo di profughi ucraini".

In base ai dati raccolti dalle prefetture e dal sistema sanitario regionale sono "28.171 i cittadini ucraini intercettati dal sistema sanitario regionale, di cui 7.819 in Ats Milano, 4.881 in Ata Insubria, 651 in Ats Montagna, 3.404 in Ats Brianza, 2950 in Ats Bergamo, 4.633 in Ats Brescia, 2.253 in Ats ValPadana 1.749 in Ats Pavia".



Tra questi - ha chiarito la regione in una nota - "12.451, pari al 44%, sono minori, 306 hanno patologie", mentre "i tamponi erogati e registrati nel sistema regionale sono 16.359 con un tasso di positività del 2%". Negli ospedali lombardi ad ora sono presenti "circa 50 bambini e 8 adulti oncoematologici e che presentano altre patologie gravi", mentre "le vaccinazioni a cittadini ucraini dal primo marzo 2022 ad oggi sono 4.469".