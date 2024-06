Quanto costa una giornata nel paradiso tropicale in Brianza: idromassaggio, amaca e capanna

Capanne con tetto di paglia tra piante tropicali con amache, frigobar e una vasca idromassaggio privata. L’estate in Brianza promette anche un assaggio di tropici con la novità 2024 della Tiki Bay di Acquaworld, il primo parco acquatico al chiuso (con un’area anche esterna estiva) al coperto d’Italia che si trova a Concorezzo. Dopo l’inaugurazione lo scorso anno della Tiki Bay con piscine con scivoli e giochi d’acqua e una spiaggia di sabbia bianca, le novità proseguono.

Nella spiaggia brianzola quest’anno sono arrivate le cabanas private con idromassaggio: veri e propri bungalow in stile balinese con tetto di paglia e pavimento in legno, dotati di ogni comfort: frigo bar, amache, divani e chaise longue dove trascorrere ore cullati dal fruscio della vegetazione circostante, immergendosi nelle ore più calde in uno degli esclusivi idromassaggi. Ideale per amici e famiglie che vogliono vivere una giornata da veri VIP. Ma quanto costano? Sul sito ufficiale del parco divertimenti d’acqua la cabana ha un prezzo di 90 euro che non comprende il biglietto di ingresso. E quanto costa trascorrere una giornata ad Acquaworld da veri vip per una famiglia di tre o quattro persone? Abbiamo fatto due calcoli e il conto ha superato i 180 euro.

L’ingresso al parco acquatico in una domenica per due adulti e un bambino ha un costo di circa 56 euro a cui si deve aggiungere il noleggio della capanna e il pranzo perché all’interno del parco divertimenti non è consentito introdurre pranzo al sacco. Così due menù pizza e un menù cheese burger hanno portato il conto a 181 euro. Se si vuole rinunciare al lusso invece il prezzo scende. Tra le novità dell’estate concorezzese anche i letti balinesi con baldacchino in bambù per godersi la giornata nel massimo comfort o da condividere in compagnia di amici per festeggiare qualche occasione speciale. Costo? 35 euro (più biglietti di ingresso).