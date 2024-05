I comuni della Brianza dove comprare casa costa di più (e dove meno): la mappa

Comprare casa era e resta fra le priorità dei brianzoli.

Lo rivela un'analisi di Kìron Partner spa, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, che ha analizzato nel dettaglio l'andamento dei finanziamenti finalizzati all'acquisto dell'abitazione concessi alle famiglie residenti sul territorio nel quarto trimestre 2023. La provincia di Monza e Brianza, seppure in ribasso per gli effetti dell'aumento dell'inflazione, ha infatti erogato volumi per ben 257,1 milioni di euro (una variazione pari a - 12,1% nel trimestre), per un totale annuo di 934,3 milioni di euro erogati.

Ma quanto costa di fatto comprare casa in Brianza? Di seguito i prezzi al metro quadro nei diversi comuni brianzolo secondo la tabella fornita da Tecnocasa.

La città più cara

Secondo i dati forniti dal gruppo immobiliare, che ha valutato i prezzi al metro quadro per le tipologie usato (signorile, medio ed economico) e nuovo (signorile, medio e usato), a contendersi il primato di città più cara è Biassono. Qui, per comprare una casa di nuova costruzione bisogna sborsare ben 3.600 euro al metro quadro, che scendono a 3.500 e 3.200 euro per gli appartamenti nuovi di classe media ed economica. Per le case non di nuova costruzione, i prezzi variano invece dai 2.700 e 2.500 euro al metro quadro per gli appartamenti rispettivamente di tipo signorile e medio, ai 1.500 euro al metro quadro per quelli in fascia economica.

Fra le città più care seguono Brugherio e Villasanta. Dove per una casa non di nuova costruzione si spendono fino a 2.300 euro al metro quadro mentre per quelle di nuova costruzione fino a 3.400 euro al metro quadro. E ancora Concorezzo, dove si spendono dai 2.700 ai 3.500 euro al metro (a seconda della tipologia) e Seregno (dai 2 mila al metro quadro per le case vecchie ai 2.800 euro per le nuove costruzioni).

Dove costa meno comprare casa

Le case meno care si trovano invece a Ornago. Dove per acquistare un appartamento usato sono sufficienti 1.200 euro al metro quadro in classe signorile e 650 euro al metro quadro per quelli in fascia economica. Mentre per le case di nuova costruzione servono rispettivamente 1.850 euro al metro per quelle di tipo signorile, 1.700 euro per quelle in fascia media e 1.400 euro per quelle in fascia economica.

Se si vuole risparmiare si può scegliere anche di comprare casa a Sulbiate: per le case non di nuova costruzione bisogna sborsare dai 700 ai 1.200 euro al metro quadro a seconda della tipologia dell'appartamento, per le nuove costruzioni dai 1.250 ai 1.650 euro al metro quadro.

Economica è anche Bellusco, dove comprare una casa costa dai 1.250 euro al metro quadro (per quelle usate in fascia signorile) ai 1.950 euro (per gli appartamenti ubicati nelle nuove costruzioni). Seguono poi Desio Nord, Nova Milanese, Roncello, Vimercate e Usmate: i prezzi delle case arrivano a un massimo di 1.500 euro al metro quadro per quelle non nuove del tipo signorile. Più care invece quelle di nuova costruzione, che possono arrivare fino a 2.400 euro al metro quadro.