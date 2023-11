Quanto costa il Natale a Monza: i prezzi delle giostre e delle attrazioni

Passeggiare tra le luminarie natalizie, fare qualche selfie vicino agli alberi addobbati nelle piazze, assistere ai concerti di Natale sotto l'Arengario, respirare l'aria incantata dell'attesa per la festa più magica dell'anno e incontrare Babbo Natale nella sua casetta sarà un'esperienza a costo zero. Mentre se si vuole aggiungere lo shopping tra i banchi del villaggio di Natale tra prodotti enogastronomici di qualità, vin brulé e birra artigianale made in Monza, dolci siciliani, panettoni gourmet, spezie e tè da tutto il mondo, dolciumi, miele, cioccolato artigianale, gioielli e pietre e anche qualche giro in giostra per la gioia dei più piccoli il Natale di Monza comincia a non essere più senza costi. Idem se si vuole fare una pattinata sulla pista di ghiaccio o lasciarsi incantare dalla magia delle installazioni luminose di Trame di Luce nei giardini della Villa Reale. Ma quanto costano le giostre e le attrazioni di Natale in città?

Il villaggio di Natale con i mercatin in piazza Carducci, la pista di pattinaggio in piazza in Largo IV Novembre, le giostre e il trenino sarà in città fino al prossimo 7 gennaio.

Quanto costano le giostre di Natale

Tra le attrazioni per i più piccoli l’Albero Magico in Largo IV novembre (dal 25 novembre al 7 gennaio) alto dieci metri con sfere rotanti all’interno delle quali possono accedere bambini e adulti (giorni feriali 10-12.30 e 14-20; giorni festivi 10 – 20; 1 corsa 3,5 euro). La giostra tradizionale a cavalli sarà in piazza San Paolo con cavalli e carrozze in legno massiccio intarsiate e decorate (tutti i giorni dalle 10.00 alle 20) 1 corsa 3 euro, 6 corse 10 euro, 13 corse 20 euro.

Durante tutto il periodo delle feste un trenino elettrico attraverserà le strade del centro con partenza e capolinea in piazza Trento e Trieste. Orari: 10.00-13.00; 14.00-19.00. In Largo Mazzini sarà allestito un trenino giostra su rotaie, circondato da un elegante addobbo, che trasporterà i piccoli passeggeri nell’atmosfera natalizia. Orari: da lunedì a venerdì 15 – 20; sabato, domenica e festivi 10 – 20.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio

La pista di pattinaggio su ghiaccio di 370 mq quest'anno sarà allestita in largo IV novembre dove non sarà presente la ruota panoramica: un angolo di svago e di divertimento, accanto a una casetta dei dolci. La pista sarà aperta dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 19.30 per il pattinaggio libero (dalle 8 alle 13,30 sarà riservata al Progetto scuole); venerdì, sabato, domenica e festivi fino alle 24. Dal 24 dicembre all’8 gennaio pattinaggio libero. Il Capodanno sarà on ice fino alle 2.00. Ticket intero al costo di 8 euro, il ridotto 6 euro.

I prezzi di Trame di Luce nel parco

Quanto costa lasciarsi incantare dalla magia della luce che per Natale conquisterà i Giardini della Villa Reale? Un percorso luminoso, tra opere di light art e installazioni, lungo uno dei luoghi più suggestivi di Monza, all'interno del parco. L'iniziativa, di respiro internazionale, sarà in città fino al 7 gennaio e il biglietto di ingresso è a pagamento. L’accesso all’evento avviene esclusivamente con biglietto d’ingresso digitalizzato già acquistabile tramite i siti www.tramediluce.it e www.ticketone.it. Il costo del biglietto varia partendo da 13 euro per i bambini e 52 euro il pacchetto famiglia per due adulti e due bambini e un’opzione per l’entrata “open”, che consente di decidere all’ultimo momento quando si desidera visitare la mostra. I prezzi variano da 19 euro per gli adulti (dai 15 anni in su) compreso un cocktail (alcolico solo per i maggiorenni) oppure 16 euro per i gruppi con 6 o 10 adulti. I bambini sotto i 5 anni entrano gratis.

L’apertura al pubblico è prevista dal 18 novembre al 7 gennaio 2024, con giorni di chiusura il 20-21-27-28 novembre, il 4-5-11-12-18 -24-25 e 31 dicembre. Gli orari di visita sono dalle ore 17.30 alle ore 23, con ultimo ingresso alle ore 21.30 circa. L’ingresso è scaglionato, per gruppi, ogni 30 minuti, per offrire una percorrenza più fluida e una fruizione migliore dell’esperienza. A Monza l’entrata e l’uscita sono su Viale Brianza, dal cancello nei pressi del Serrone, a fianco della Villa Reale, vicino all’area del grande parcheggio.