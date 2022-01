Busta paga più ricca per sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale

Busta paga più ricca per gli amministratori locali. Lo prevede la nuova legge di bilancio che garantisce aumenti ai sindaci, agli assessori, ai presidenti del consiglio comunale. Un aumento di stipendio legato, naturalmente, al numero di abitanti del Comune che governano.

Per Monza la busta paga del sindaco raggiungerà, a partire dal 2024, la cifra di 11.040 euro (lordi). La busta paga mensile del vicesindaco raggiungerà quota 8.280 eurpo (lordi), quella degli assessori e del presidente del consiglio comunale 6.624 euro (sempre lordi).

Ma già la prima busta paga del 2022 sarà più “pesante” per il sindaco Dario Allevi e per la sua Giunta. Un aumento di circa il 45% per il primo cittadino che fino a dicembre 2021 guadagnava 5.466,18 euro lordi, e da quest’anno percepirà 7.974,40 euro lordi. Il vice sindaco troverà in busta paga 5.980,80 euro, mentre assessori e presidente del consiglio comunale 4.934,96 euro lordi. Il prossimo anno l’aumento raggiungerà il 68%. Fino a dicembre il primo cittadino guadagnava al mese 5.466,18 euro, il vice 4.099,64 euro, gli assessori e il presidente del consiglio 3.553,02 euro. Tutte le cifre al lordo. Gli aumenti riguardano gli amministratori che si trovano in aspettativa, mentre per coloro che stanno ancora svolgendo la loro attività lavorativa la quota è dimezzata.

Le nuove indennità sono state stabilite dall’ultima legge di bilancio dello Stato, approvata poche settimane fa, che ha parametrato i valori “al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza Stato-Regioni, pari a 13.800 euro, come indicato dalla Circolare Anci Lombardia n. 43 del 20 gennaio 2022”.