Il Comune di Monza in un anno ha incassato quasi 3 milioni e mezzo di euro in multe

Gli automobilisti indisciplinati nel 2023 hanno fruttato al Comune di Monza quasi 3 milioni e mezzo di euro in multe. Per l’esattezza 3 milioni e 400 mila euro.

Questo il dato emerso dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. Un dato che, a livello regionale, vede il capoluogo brianzolo posizionarsi a metà classifica, dopo Milano, Brescia, Bergamo, Pavia, Como e Mantova. Un incasso importante quello realizzato nel 2023 e che proviene dalle multe e dalle sanzioni a carico dei privati per violazione del codice della strade. Auto in divieto di sosta, passaggi col il semaforo rosso, sorpassi con doppia striscia, ma non solo. Le violazioni del codice della strada hanno permesso al comune di Monza di incassare 3 milioni e 400mila.

Complessivamente, nel 2023, i comuni capoluogo lombardi hanno incassato oltre 193,7 milioni di euro provenienti da multe stradali. Per la precisione Milano 147 milioni, seguita da Brescia con 12,4 milioni, Bergamo 7,5 milioni, Pavia 6,3 milioni, Como 5,4 milioni, Mantova 3,5 milioni, Monza 3,4 milioni, Varese 2,8 milioni, Cremona 2,2 milioni, Lecco 1,7 milioni, Sondrio 652mila e Lodi 490mila.

Analizzando il valore pro capite, calcolato come rapporto tra i proventi e il numero di abitanti residenti, al primo posto si trova ancora Milano (108 euro), seguita da Pavia (90 euro), Mantova (73 euro), Como (65 euro), Brescia e Bergamo (entrambe con 63 euro), Lecco e Varese (36 euro), Cremona (32 euro) e Sondrio (31 euro). Chiudono la classifica Monza (28 euro) e Lodi (11 euro).

Guardando invece ai comuni con meno di 4.000 residenti, in vetta alla classifica si posizionano Buguggiate (Varese) con 3.089 abitanti, quasi 2,5 milioni di euro; Vellezzo Bellini (Pavia) con 3.398 abitanti ,più di 986mila euro) e Bellagio (Como) con 3.573 abitanti, quasi 899mila euro.