Monza si prepara al Gran Premio da 200mila spettatori

La macchina del Gran Premio si è messa in moto. Monza si prepara a organizzare l’appuntamento con la Formula Uno in programma in autodromo nelle giornate di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 settembre. Negli scorsi giorni in prefettura si è tenuta la prima riunione operativa convocata dal prefetto Patrizia Palmisani in vista dell’edizione 2022 del Gp d’Italia di Formula 1.

E quest’anno le tribune del Tempio della Velocità torneranno a riempirsi con una capienza di pubblico al 100%. SIAS Spa, società concessionaria della gestione dell’Autodromo, dopo i primi dati sulle prenotazioni registrati all’indomani dell’apertura delle prevendite nelle scorse settimane, prevede una presenza importante di pubblico.

“Dopo due edizioni fortemente condizionate dall’emergenza sanitaria, il complesso lavoro di tutte le istituzioni coinvolte ripartirà dal modello organizzativo adottato nel 2019, edizione record in cui si è registrata la presenza di circa 200.000 spettatori nell’arco del fine settimana” spiegano dalla prefettura. Mancano quattro mesi all’atteso appuntamento ma è stato già avviato il lavoro del tavolo di coordinamento delle istituzioni chiamate a concorrere a vario titolo nella gestione dei diversi aspetti di sicurezza legati all’evento.

Nel corso delle prossime settimane saranno aperti specifici tavoli tecnici per affrontare i diversi profili di rilievo, connessi in particolare alle misure di safety e di security, alle pianificazioni di emergenza interne ed esterne all’Autodromo, alla viabilità e alla mobilità ordinaria e straordinaria, nonché agli aspetti sanitari.

Il prefetto Palmisani ha voluto sottolineare l’importanza del ritorno alla piena capienza dell’Autodromo, “un segnale positivo per l’intera Provincia di Monza e della Brianza, che rappresenta anche un’occasione per il definitivo rilancio di settori strategici dell’economia. Nel corso dei prossimi mesi le Istituzioni saranno chiamate ad un lavoro importante per l’analisi di tutti gli aspetti dell’organizzazione, al fine di assicurare lo svolgimento in piena sicurezza di un appuntamento che sarà una grande festa per il territorio”.