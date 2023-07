Quanto guadagnano e quanto spendono (in auto e beni) le famiglie monzesi

Dopo Trento e Modena la provincia di Monza e Brianza è la terza dove si spende di più per auto, mobili ed elettrodomestici. Ma quella dove si spende meno per i telefonini.

Sono questi i risultati dell'analisi relativa all'acquisto dei beni durevoli stilata dall'osservatorio Findomestic in collaborazione con Prometeia . Rispetto al perimetro dei beni durevoli, infatti l’osservatorio ha calcolato che il territorio provinciale di Monza e Brianza (dove il reddito pro capite dei cittadini nel 2022 si è attestato a 23. 324 euro, con un incremento del 6,2% sull’anno precedente) è quello con la spesa media familiare più elevata dell’intera Lombardia (3. 300 euro) e il terzo in Italia, dopo Trento e Modena.

Cosa comprano i monzesi e quanto spendono

Sul fronte della mobilità, gli acquisti delle auto usate (324 milioni) a Monza e in Brianza fanno segnare un calo del 2,7%, mentre il mercato delle auto nuove (313 milioni) perde il 7,5%. Lieve miglioramento invece per i motoveicoli, che raggiungono i 34 milioni. Per livelli di spesa media delle famiglie, la provincia è prima in regione in auto usate (861 euro) e seconda in auto nuove (832 euro). Fra le province lombarde, Monza e Brianza è all’ultimo posto per incremento della spesa nel comparto della telefonia (+0,7%, 96 milioni), ma è prima per spesa media delle famiglie in elettrodomestici (255 euro), settore con un giro d’affari in aumento del 4,5% per un totale di 96 milioni. Restando nell’ambito dei beni per la casa, infine la spesa per i mobili ha sfiorato i 300 milioni (298 milioni, +5,1%), mentre gli acquisti per information technology e elettronica di consumo sono slittati rispettivamente quota 45 e 37 milioni, in calo dell’8,7% e del 18,1%.

La classifica regionale

Con una crescita della spesa in beni durevoli dell’1,4% rispetto al 2021, la provincia di Milano è la top performer in Italia e una delle due, insieme a Prato, ad avere chiuso l’anno con un bilancio positivo. Segno meno per tutte le altre province della Lombardia, dal -1,3% di Varese fino al -4,8% di Sondrio. L’osservatorio Findomestic rileva che il budget medio destinato dalle famiglie lombarde all’acquisto di durevoli è stato di 3. 048 euro, 390 in più rispetto alla media nazionale. Il valore è comunque inferiore a quello delle province che hanno conquistato il podio tricolore, vale a dire Trentino -Alto Adige, Valle d’Aosta e Toscana. A livello provinciale il primato spetta appunto a Monza e Brianza che, con 3. 300 euro per famiglia, occupa il terzo posto nella graduatoria delle province italiane, preceduta soltanto da Trento e Modena. Milano si colloca poco al di sotto della media regionale (3. 038 euro), occupando il 26esimo posto nella classica delle 107 province italiane. Seconda in Lombardia e settima in Italia è Varese (3. 193 euro), seguita da Cremona (3. 175 euro), Lodi (3.141 euro), Como (3. 138 euro), Pavia (3.097 euro), Lecco e Mantova (2. 998 euro per entrambe), Brescia (2. 956 euro), Bergamo (2. 836 euro) e, infine, Sondrio che, con 2. 630 euro, occupa il 55esimo posto nella classifica delle province italiane.