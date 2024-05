In 12 mesi in Brianza il cemento ha mangiato oltre 16mila ettari di terra

I numeri sono impressionanti: in un anno il cemento ha mangiato in Brianza oltre 16mila ettari di terra. Dati aggiornati al 2022 - raccolti dal rapporto ISPRA (Istituto superiore per la protezione e per la ricerca ambientale) 2023 - confermano che 2 anni fa in Brianza sono stati consumati 16.521,91 ettari di terra, garantendo alla nostra provincia il triste primato di essere sul gradino più alto del podio per percentuale di suolo consumato nel 2022 (40,72%).

Così che il Coordinamento ambientalista osservatorio PTCP di Monza e Brianza, a sostegno della campagna nazionale del Forum Salviamo il Paesaggio, ha scritto a tutti i 55 sindaci dei Comuni di Monza e Brianza riportando i dati di questo triste record, malgrado l’intenzione (e da parte di alcuni primi cittadini anche l’impegno concreto) a non consumare ulteriore suolo.

Ma i numeri ufficiali registrati dall’Ispra (che è un ente dello Stato che svolge istituzionalmente attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico per il ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) sono impietosi: in Brianza c’è stato un costante aumento di consumo del suolo. Le lettere inviate ai 55 primi cittadini riportano, nello specifico di ogni comune, quanto suolo è stato consumato nel 2022 e l'andamento del consumo dal 2006 al 2022 oltre ad un valore economico generato in questi 16 anni dalla perdita di servizi ecosistemici (stoccaggio e sequestro di carbonio, produzione agricola e di legname, impollinazione, regolazione del microclima e assorbimento acque meteoriche, protezione dall'erosione, ecc.) e le previsioni di perdita dal 2024 e per ogni anno a venire.

“L'intento è quello di far riflettere gli amministratori - spiegano i promotori della lettera - sia nei comuni che andranno al voto a giugno che negli altri, per cambiare strategia: non basta ridurre le previsioni urbanistiche, sovradimensionate in passato, per fermare l'avanzata di cemento e asfalto. Le ingenti perdite dovute all'aumento dell'impermeabilizzazione del suolo non sono solo un debito ecosistemico e ambientale ma anche economico-finanziario. Un ‘bilancio’ che è drammaticamente negativo”.

Numeri alla mano dal 2021 al 2022 i Comuni dove c’è stato maggiore consumo di suolo (un aumento della copertura artificiale del suolo al netto delle rinaturalizzazioni), sono stati Carate Brianza e Bovisio Masciago con un valore oltre i 3 ettari, quindi superiori a 30 mila mq, rispettivamente 3,7 e 3,63 ettari. Desio, Monza, Lentate sul Seveso, Caponago e Arcore superano i 2 ettari di aumento. Medaglia d’oro per non aver aumentato consumo di suolo va invece a Veduggio con Colzano, Renate e Mezzago.

In termini di percentuale di superficie artificiale complessiva, Lissone e Muggiò restano i comuni con le percentuali più alte di suolo già consumato (rispettivamente 71,39% e 61,94%) insieme ad altri 14 comuni della provincia che superano la soglia simbolica del 50% di suolo consumato (Nova Milanese, Varedo, Verano Brianza, Villasanta, Cesano Maderno, Brugherio, Bovisio-Masciago, Seregno, Giussano, Meda, Biassono, Sovico, Vedano al Lambro e Desio).

Un esempio è quello di Meda. "A Meda, il consumo di suolo nel 2022 è stato di 0,98 ettari e la quantità di suolo libero consumata dal 2006 al 2022 è stata pari a 14,17 ettari - spiega il Coordinamento ambinetalista osservatorio PTCP di Monza e Brianza -. Secondo un calcolo su scala nazionale del valore della perdita di servizi eco sistemici accumulata nel periodo 2006-2022, la perdita addebitabile ammonta a 27.947.480 euro. Il bilancio ambientale di Meda dovrebbe quindi registrare, dal 2024 e per ogni anno a seguire, una perdita di servizi eco sistemici pari a 1.246.960 euro

Per ogni successivo accertamento di consumo di suolo la perdita aumenterà di 88.000 euro/ettaro/anno (valore medio tra 79.000 e 97.000 euro/ettaro)".