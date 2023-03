La nuova corsia dinamica a semaforo lungo l'autostrada che passa da Monza

Lungo l'autostrada A4 arriva la quarta corsia dinamica nel tratto tra Sesto San Giovanni, subito dopo Monza, e viale Certosa. E le auto potranno transitarvi a partire dalla mattinata di mercoledì 29 marzo. Si tratta di un primo risultato in vista del completamento definitivo del progetto di potenziamento.

"In linea con il cronoprogramma dell’ultima fase di realizzazione della quarta corsia dinamica in A4 tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni, a partire dalla mattina di mercoledì 29 marzo, Autostrade per l’Italia renderà disponibile al traffico un primo tratto, compreso tra lo svincolo di Cormano e lo svincolo di viale Certosa in direzione di Torino, già dotato della nuova configurazione" spiegano da Autostrade per l'Italia.

Sono una decina di chilometri complessivi dove ci sarà la possibilità di dedicare al flusso veicolare la corsia di emergenza quando le condizioni di traffico lo richiederanno e quando la stessa non risulterà interessata da eventi o dal transito di veicoli di soccorso.

"Grazie al progetto di potenziamento portato avanti da Autostrade per l’Italia, la A4 tra Cormano e Viale Certosa sarà il primo asset in Italia ad essere dotato di un sistema di gestione dinamico in un contesto a 4 corsie, caratterizzato da un sistema altamente tecnologico AID (Automatic Incident Detection) in grado di rilevare le condizioni della piattaforma autostradale e di segnalare opportunatamente all’utenza lo stato di apertura o chiusura della corsia di emergenza" specificano dall'azienda.