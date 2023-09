Quella pubblicità di Esselunga con la bimba che dona un frutto che ha scatenato la polemica

Sta facendo discutere il nuovo spot di Esselunga che ha come protagonisti una bambina e due genitori separati.

La pubblicità, andata in onda per la prima volta nella serata di lunedì 25 settembre, ha una trama semplice: una bambina sta facendo la spesa insieme alla mamma in uno dei tanti punti vendita. A un certo punto prende una pesca che, a fine spot, regala al papà (separato) arrivato a prenderla sotto casa. Mentre i due sono in macchina la bimba porge la pesca al padre e gli dice che è un regalo da parte della mamma.

Dopo la messa in onda il pubblico si è diviso su due posizioni. La prima polemizza sulle scelte dicendo che la società ha voluto "strumentalizzare" le emozioni di una bambina celebrando la "famiglia tradizionale". L'altra fazione, invece, esalta il "coraggio di affrontare il divorzio dal punto di vista dei bambini". Il terreno dello scontro è Twitter dove l'hashtag "Esselunga" è diventato di tendenza.

La campagna è stata firmata dall’agenzia creativa di New York Small, e la clip è stata girata a Milano dal regista francese Rudi Rosenberg e prodotta da Indiana Production.

Cosa voleva dire Esselunga col suo spot

Prima della messa in onda della pubblicità la società della famiglia Caprotti aveva diffuso una nota in cui spiegava il senso della nuova pubblicità. "'Non c'è una spesa che non sia importante': è questo il messaggio intorno al quale è costruito il racconto che, nella forma di un cortometraggio dal titolo 'La pesca', sarà trasmesso per la prima volta questa sera sulle principali reti televisive".

"La campagna vuole mettere in luce l’importanza della spesa che non è solo un atto d’acquisto, ma ha un valore simbolico molto più ampio - ha spiegato Roberto Selva, chief marketing & customer officer di Esselunga - Per ogni prodotto che mettiamo nel carrello c’è un significato più profondo di quello che siamo abituati a pensare. Esselunga, che è sinonimo di qualità e convenienza, lo sa: non c’è una spesa che non sia importante. Ed è per questo che ci impegniamo ad offrire sempre il meglio ai nostri clienti".

La campagna pubblicitaria, comunque, è solo all'inizio. Oltre alla clip video è prevista una "campagna declinata in affissioni multi-soggetto che ritraggono momenti di vita, storie di persone, clienti, che ogni giorno entrano nei supermercati Esselunga".