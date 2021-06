Un questionario per chiedere ai brianzoli la Villa Reale e il Parco dei loro sogni

La Villa Reale e il Parco che vorrei. La parola da oggi passa ai cittadini.

Sulla piattaforma del Masterplan della Villa Reale fino al 18 luglio è possibile inviare suggerimenti, testimonianze e idee che riguardano il rilancio del Parco e della Villa. Un modo per raccontare ai progettisti il bello (e il brutto) del prezioso patrimonio artistico e culturale monzese, ma anche per inviare idee e suggerimenti per migliorarlo e renderlo più attrattivo anche per chi non vive in Brianza.

Poco domande che lasciano ampio spazio alla creatività degli utenti. Il form (dove non vengono chiesti i dati anagrafici, e dove l'invio della propria email è facoltativo) serve solo a raccogliere le testimonianze e i ricordi legati alla Villa Reale e al Parco di Monza da chi lo vive e lo frequenta. O anche da parte di chi ha deciso di non frequentarlo più.

Chi lo compila può affiancare alla descrizione anche immagini, filmati, link o canzoni che ricordano la Villa o che, per l’utente, hanno particolari legami con il prezioso patrimonio monzese.

Pochissime domande dove viene chiesto che cosa rappresentano per l’utente Parco e Reggia, se ha ricordi particolari legati a quei luoghi, o se è da molto tempo che non lo visita (e perché).

Per i progettisti è fondamentale capire che cosa va e che cosa non va, che cosa serve per migliorare Parco e Villa dalla semplice implementazione dei servizi (cartelli, bar, cestini, servizi igienici….), a progetti a più ampio respiro.

Cosa manca per renderlo unico ai tuoi occhi? È la domanda finale.

I monzesi e i brianzoli hanno solo da sbizzarrirsi: fino al 18 luglio possono inviare idee, suggerimenti, o segnalare quello che c’è da migliorare.