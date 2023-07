Ecco chi è il nuovo commissario della questura

Ha 29 anni, si è laureato in giurisprudenza con 110 e lode e ha mosso i suoi primi passi come tirocinante nel Tribunale di Monza.

È stato accolto nella mattinata di lunedì 3 luglio dal questore Marco Odorisio il nuovo funzionario della polizia di Stato Marco Procopio. Nato e cresciuto a Rho, alle porte di Milano, il nuovo commissario si è laureato nel 2019 presso l’università Statale di Milano, con una tesi intitolata “Il giusto processo sportivo e la giusta sanzione alla luce delle giurisprudenze nazionali, sovranazionali e internazionali”. Al termine degli studi il primo arrivo a Monza, come tirocinante alla procura della Repubblica del Tribunale di Monza. Dopo aver vinto il concorso pubblico per commissari della carriera dei funzionari della polizia di Stato è stato ammesso alla frequenza del 111esimo corso per commissari della polizia di Stato alla Scuola superiore di polizia di Roma.

Assegnato alla questura di Monza e della Brianza, come primo incarico Procopio è stato designato come funzionario addetto all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Ancora il questore Odorisio, al suo arrivo in via Montevecchia, ha quindi rivolto al neo funzionario le sue congratulazioni per il traguardo raggiunto e i migliori auguri di buon lavoro.