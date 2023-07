"Sindaco e assessori riducetevi lo stipendio per aiutare i monzesi in difficoltà"

Anche a Monza la povertà aumenta. Sono sempre di più le famiglie (ma anche i single) che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Partendo da questa constatazione arriva la proposta (provocatoria) di Michele Quitadamo, anima della sinistra monzese e che ben conosce i bisogni delle persone che vivono negli alloggi popolari.

“Vista la situazione molto critica che riguarda centinaia di persone che vivono a Monza, perché il sindaco Paolo Pilotto e i suoi assessori non rinunciano a una parte dei loro emolumenti per creare una sorta di fondo da destinare ai bisogni dei monzesi che stanno attraversando un momento di difficoltà? - spiega a MonzaToday -. Il bisogno è in aumento: non solo il bisogno abitativo (del quale Quitadamo è un fine conoscitore, ndr), ma anche il bisogno di riempire il carrello della spesa”.

Una richiesta, quella di Quitadamo, che arriva dopo l’ennesima telefonata che il referente di As.i.a ha ricevuto da alcune persone che si erano rivolte allo sportello dell’Associazione inquilini abitanti per presentare la richiesta, lo scorso maggio, di un contributo per pagare l’affitto. Un bonus fino a 2.800 euro che il comune di Monza avrebbe erogato direttamente al proprietario dell’alloggio.

"Con questa misura - aveva spiegato l’assessore alle Politiche Abitative Andreina Fumagalli - vogliamo dare risposte concrete ai giovani under 35 e ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di potenziale fragilità. Per questo abbiamo privilegiato i nuclei che hanno subito una diminuzione del proprio reddito negli ultimi anni a causa della pandemia prima e degli effetti economici dei conflitti internazionali”.

Il bando aveva ottenuto un grande successo, tanto che nel giro di poche ore dall’apertura erano già state esaurite le risorse messa a disposizione.

“Sto ricevendo numerose telefonate da parte di chi aveva presentato la domanda e gli è stata rifiutata - prosegue Quitadamo -. Il fatto che le risorse si siano esaurite in poche ore è la dimostrazione del grande bisogno che hanno le persone. Mi auguro che la giunta metta a disposizione altre fondi. Il problema è che, purtroppo, chi oggi fa fatica a pagare l’affitto a breve rischia lo sfratto, con la necessità della presa in carico da parte dei Servizi sociali e l’urgenza di mettere a disposizione quegli alloggi in emergenza di cui oggi pare la città di Monza non disponga nonostante il centinaio circa di alloggi comunali e Aler sfitti attualmente".

”.