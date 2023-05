La Brianza si mobilita per l'Emilia Romagna: ecco cosa serve e dove consegnarlo

La macchina degli aiuti si è messa in moto. Dopo la partenza di squadre e uomini della Protezione civile da Monza, anche il territorio si mobilita per aiutare le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna.

L’associazione monzese l’Armadio dei poveri ha organizzato un punto raccolta nella sede di Spazio 37, in via Borgazzi 37. Il sodalizio, ideato e presieduto da Roberta Campani che da anni aiuta le persone senza fissa dimora e le famiglie in difficoltà, ha organizzato una raccolta di biancheria intima (per uomo, donna e bambini), scarpe (per uomo, donna e bambini), teli, asciugamani. Medicinali (tra cui in particolare paracetamolo), cerotti, garze, acqua ossigenata per le ferite, e coperte. Il materiale può essere consegnato il giovedì dalle 14 alle 17, e sabato dalle 15 alle 18.30. Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook l’Armadio dei poveri.

Anche Gli Angeli della Strada di Varedo si stanno muovendo per aiutare la popolazione dell’Emilia Romagna. Nella sede di via Bellini 31 (aperta dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 13.30) è possibile consegnare: stivali di gomma, guanti da lavoro, gilet rifrangenti, pale, stracci, biancheria intima, calzini da donna, farmaci generici, spazzolini, dentifricio, sapone liquido, pannolini per bambini e per anziani. Viene raccolto anche genere alimentare di prima necessità: sughi, pasta, tonno, carne in scatola, legumi, cibi che non devono essere riscaldati, omogeneizzati, cioccolata, crackers, biscotti, succhi di frutta e merendine. Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook dell’associazione Gli Angeli della Strada.