I mici hanno fame: raccolta benefica di pappe

Riempiamo le ciotole dei mici di Gattolandia. Questo l'appello dei volontari dell'associazione monzese: domani, sabato 23 luglio, dalle 9.30 alle 19 all'Oasi Pet di Albiate (via Milano 3) verrà organizzata una raccolta benefica di pappe da destinare ai mici accolti nel gattile monzese di Gattolandia. Servono cibo per cuccioli, adulti e gatti anziani. Oltre a prodotti specifici per diete

"Normalmente i nostri adorati mici mangiano un po' meno per via della calura estiva, ma evidentemente quest'anno non sono stati informati che il caldo è record ovunque (compreso in via Sardegna 73, Monza!) e quindi vanno avanti a mangiare con i ritmi del resto dell'anno. Morale della favola? Ci servono pappe! Tante pappe! Tante pappe di qualità - si legge sulla pagina Facebook dell'associazione -. Se siete preoccupati del dolce peso di #Jabba, #Spiaggione, #RagionierFilini e #Galileo e temete che possano perdere qualche grammo di ciccia risentendo così della strabiliante forma che caratterizza la loro silouhette, sabato avete la possibilità di mettere a tacere la vostra ansia e di aiutarci a riempire la dispensa".