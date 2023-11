A Monza gli ambulanti dovranno fare la raccolta differenziata: pulizia e ordine dopo il mercato

Chiusi i banchi, riposta tutta la merce nel furgone, prima di ripartire gli ambulanti dovranno assicurarsi di aver lasciato il loro stallo pulito e fatto la raccolta differenziata dei rifiuti. Addio alle scene delle piazze Cambiaghi e Trento e Trieste con i “resti” della mattinata di mercato: scatole e scatoloni abbandonati per terra, casette di legno sparpagliate e qua e là anche i resti di frutta e verdura. Prima di lasciare la piazza i venditori ambulanti dovranno lasciare pulito.

Lo prevede la nuova ordinanza del comune di Monza rivolta a tutti gli operatori del commercio su aree pubbliche concessionari di posteggi nei mercati, fiere o posteggi isolati. Sarà vietato “abbandonare o depositare in modo incontrollato all’interno del proprio stallo di vendita e nelle aree mercatali i rifiuti prodotti durante tutto il periodo di svolgimento dell’attività”, precisa il documento. Anche i venditori ambulanti saranno obbligati a fare la raccolta differenziata: nel sacco semitrasparente giallo dovranno essere raccolti gli imballaggi in plastica opportunamente ridotti, i contenitori in alluminio, in acciaio, banda stagnata. Una volta riempiti dovranno poi essere ben chiusi e lasciati in modo ordinato nel proprio stallo oppure vicino ai bidoni. I sacchi verranno forniti direttamente dal comune di Monza con abbinamento identificativo del posteggiatore o dello spuntista in sostituzione.

I rifiuti umidi dovranno essere depositati in modo ordinato nei sacchi ben chiusi presso il proprio stallo di vendita oppure presso i bidoni messi a disposizione. Le cassette di plastica, di legno (o cartone), vetro, carta e cartone dovranno essere conferiti negli appositi punti di raccolta con l’obbligo di togliere dalle cassette tutte le parti di altro materiale (plastica, carta...) ed eliminare eventuali resti di alimenti. I materiali asportati dovranno essere messi negli appositi contenitori. Le cassette dovranno essere impilate per tipologia di materiale.

Prima di andare via bisognerà accertarsi di aver lasciato pulito il proprio spazio, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo che si trovano nello stallo assegnato e differenziarli. Per i trasgressori sono previste sanzioni da un minimo di 25 euro a un massimo di 480 euro.