Il comune invita i tifosi a fare la raccolta differenziata

Un Gran Premio all'insegna dell'ecologia e del rispetto dell'ambiente. Questo il messaggio che nella mattinata di sabato 10 settembre è stato postato sulla pagina Facebook del comune di Monza.

In previsione dell'arrivo di migliaia di tifosi provenienti dall'Italia e dall'estero che invaderanno il Parco di Monza l'amministrazione guidata dal sindaco Paolo Pilotto invita al rispetto dell'ambiente utilizzando i cestini e i cassonetti posizionati nel Parco ma anche per le vie del centro.

"Vi chiediamo una mano per rispettare il Parco e l’ambiente: differenziamo i rifiuti e utilizziamo in modo corretto i cestini collocati nelle zone di maggiore afflusso - si legge sul post -. All’interno del Parco quest’anno sono 28 le isole ecologiche installate: sono presenti bidoni e cassonetti dove conferire plastica, lattine, carta e cartone oltre al secco indifferenziato per una capienza complessiva di quasi 30.000 litri. Presso le fermate delle navette e i 5 check-point sono posizionati i punti di raccolta del vetro. Altre postazioni ad hoc per le varie tipologie di rifiuti sono collocate nelle aree dello street food, sia ai Boschetti Reali sia in piazza Cambiaghi. Anche in città, in occasione degli eventi in programma per il FuoriGp sono state posizionate 11 postazioni aggiuntive per la raccolta di plastica e lattine e per il secco indifferenziato, mentre ulteriori isole ecologiche sono state collocate in piazza Cambiaghi, in piazza Carrobiolo e nel piazzale della stazione, in via Turati".